الباب لا يزال مفتوحًا أمام ماوريسيو بوكيتينو! توتنهام يتفق على تعيين إيغور تودور مدربًا مؤقتًا دون خيار أن يصبح المدرب السابق ليوفنتوس مدربًا دائمًا
الحل المؤقت يبقي خيارات الصيف قائمة
اتخذ توتنهام خطوة حاسمة لوقف انحداره المقلق في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال التوصل إلى اتفاق شفهي مع تودور. بعد إقالة توماس فرانك يوم الأربعاء، حددت إدارة النادي الكرواتي كمرشح مثالي لتثبيت الوضع على المدى القصير.
ومع ذلك، في خطوة ستثير فضول الجماهير، فإن الاتفاق مع المدرب البالغ من العمر 47 عامًا هو اتفاق مؤقت بحت. وتؤكد التقارير أن عقد تودور سيمتد حتى الصيف، والأهم من ذلك أنه لا يتضمن خيارًا لتعيينه بشكل دائم. تشير هذه الاستراتيجية، التي يقودها الرئيس التنفيذي فيناي فينكاتيشام والمدير الفني يوهان لانج، إلى أن توتنهام يحافظ على قوته من أجل تعيين مهم في فترة ما بين الموسمين. من خلال جلب خيار مؤقت دون التزامات طويلة الأجل، أبقى النادي الواقع شمال لندن الباب مفتوحًا على مصراعيه للعودة إلى مجموعة أكبر من المرشحين في يونيو.
من المرجح أن يكون المدرب السابق لتوتنهام بوكيتينو على تلك القائمة، على الرغم من التزامه الصيفي مع الولايات المتحدة في كأس العالم. أعرب الأرجنتيني مرارًا وتكرارًا عن حبه للنادي اللندني منذ رحيله، وكرر ذلك مؤخرًا عندما انتقد طموحات النادي. حتى أنه تم الإبلاغ هذا الأسبوع أنه هو الرجل الذي يريد مجلس الإدارة تعيينه كمدرب دائم، ولكن سيتعين عليهم الانتظار حتى أواخر الصيف قبل أن يتمكنوا من إعادته إلى العاصمة الإنجليزية.
تودور مكلف بإنقاذ حملة كارثية
المهمة الموكلة إلى المدرب السابق ليوفنتوس ومارسيليا واضحة: إنقاذ الموسم. يصل تودور إلى نادٍ يمر بأزمة، حيث يحتل توتنهام حالياً المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز. تركت فترة فرانك الكارثية فريق الليليوايتس على بعد خمس نقاط فقط من منطقة الهبوط، وهو واقع كان يبدو مستحيلاً في بداية الموسم.
يشتهر تودور بقدرته على إحداث تأثير فوري، وهي سمة سيتوق فينكاتيشام ولانج إلى رؤيتها تتكرر في شمال لندن. يشتهر المدرب الكرواتي بنهجه الجاد وأسلوبه عالي الكثافة، وهي صفات كانت مفقودة بشدة خلال فترة فشل توتنهام في الفوز في آخر ثماني مباريات في الدوري. في حين أن الأداء المحلي كان سيئًا للغاية، فإن تودور يرث أيضًا مفارقة غريبة؛ على الرغم من صراع الهبوط، فإنه سيقود النادي إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، مما يمنح بصيصًا من الأمل في موسم قاتم بخلاف ذلك.
تنتظرنا معمودية النار في ديربي شمال لندن
لن يكون هناك فترة سماح للمدرب المؤقت الجديد. في تطور دراماتيكي لا يمكن أن يحدث إلا في عالم كرة القدم، ستكون أول مباراة لتودور على مقاعد البدلاء هي ديربي شمال لندن ضد الغريم اللدود أرسنال في نهاية الأسبوع المقبل. إنها اختبار صعب للغاية، ولكنها أيضًا فرصة فريدة لكسب ثقة الجماهير المحبطة على الفور.
سيكون وقت الاستعداد قصيرًا، ولكن خبرة تيودور في أندية كبيرة مثل غلطة سراي ومارسيليا ويوفنتوس ستساعده في التعامل مع أجواء الديربي الحامية. سيحتاج اللاعبون إلى الاستجابة الفورية لأساليبه إذا أرادوا استعادة كبريائهم أمام الغانرز. جاءت إقالة فرانك بعد هزيمة متواضعة 2-1 على أرضه أمام نيوكاسل، وسيحتاج الفريق إلى دفعة قوية من الثقة قبل مواجهة منافسه المحلي.
من يوفنتوس اليائس إلى مهمة الإنقاذ في الدوري الإنجليزي الممتاز
يأتي تودور حاملاً معه ما يريد إثباته. المدافع السابق عاطل عن العمل منذ أكتوبر، عندما أقاله يوفنتوس بعد سبعة أشهر فقط من توليه المنصب. انتهت فترة عمله في تورينو بشكل سيئ، حيث احتلت السيدة العجوز المركز الثامن في الدوري الإيطالي بعد ثماني مباريات دون فوز - وهي إحصائية تعكس بشكل مخيف الأداء الذي كلف فرانك وظيفته في توتنهام.
ومع ذلك، فإن سيرته الذاتية كمدرب تتضمن أكثر من تلك الفترة القصيرة. بعد مسيرة لاعب كرة قدم فاز خلالها بلقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، اكتسب خبرة في إدارة هايدوك سبليت وباوك وأودينيزي، قبل أن يقدم أداءً مبهراً مع هيلاس فيرونا ومارسيليا.
