الباب لا يزال مفتوحًا أمام ماوريسيو بوكيتينو! توتنهام يتفق على تعيين إيغور تودور مدربًا مؤقتًا دون خيار أن يصبح المدرب السابق ليوفنتوس مدربًا دائمًا

اتخذ توتنهام خطوة حاسمة لوقف انحداره المقلق في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال التوصل إلى اتفاق شفهي مع تودور. بعد إقالة توماس فرانك يوم الأربعاء، حددت إدارة النادي الكرواتي كمرشح مثالي لتثبيت الوضع على المدى القصير.

ومع ذلك، في خطوة ستثير فضول الجماهير، فإن الاتفاق مع المدرب البالغ من العمر 47 عامًا هو اتفاق مؤقت بحت. وتؤكد التقارير أن عقد تودور سيمتد حتى الصيف، والأهم من ذلك أنه لا يتضمن خيارًا لتعيينه بشكل دائم. تشير هذه الاستراتيجية، التي يقودها الرئيس التنفيذي فيناي فينكاتيشام والمدير الفني يوهان لانج، إلى أن توتنهام يحافظ على قوته من أجل تعيين مهم في فترة ما بين الموسمين. من خلال جلب خيار مؤقت دون التزامات طويلة الأجل، أبقى النادي الواقع شمال لندن الباب مفتوحًا على مصراعيه للعودة إلى مجموعة أكبر من المرشحين في يونيو.

من المرجح أن يكون المدرب السابق لتوتنهام بوكيتينو على تلك القائمة، على الرغم من التزامه الصيفي مع الولايات المتحدة في كأس العالم. أعرب الأرجنتيني مرارًا وتكرارًا عن حبه للنادي اللندني منذ رحيله، وكرر ذلك مؤخرًا عندما انتقد طموحات النادي. حتى أنه تم الإبلاغ هذا الأسبوع أنه هو الرجل الذي يريد مجلس الإدارة تعيينه كمدرب دائم، ولكن سيتعين عليهم الانتظار حتى أواخر الصيف قبل أن يتمكنوا من إعادته إلى العاصمة الإنجليزية.