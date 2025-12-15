خرج الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن صمته أمام الاتهامات التي توجه بشأن مجاملة السعودية بمنحها حق استضافة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، و2025-2026، بجانب الدور الرابع "الملحق الآسيوي" المؤهل لكأس العالم 2026.
بعد اتهامات الإمارات والعراق بشأن تصفيات المونديال .. الاتحاد الآسيوي عن مجاملة السعودية وقطر: من يريد الشكوى فليذهب للمحكمة!
ما القصة؟
في ديسمبر 2023، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار المملكة العربية السعودية، وتحديدًا مدينة جدة، لاستضافة الأدوار النهائية للنخبة الآسيوية موسمي 2024-2025 (الماضي)، والموسم الحالي (2025-2026).
وقد انتهت النسخة الماضية بالفعل بتتويج الأهلي السعودي بطلًا لآسيا لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز أمام كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي.
وبالانتقال للدور الرابع "الملحق الآسيوي" المؤهل لكأس العالم 2026، فقد أقيمت مباريات المجموعة الأولى في قطر، والتي ضمت بجانب العنابي منتخبي الإمارات وعمان.
فيما أقيمت مباريات المجموعة الثانية في السعودية، والتي ضمت بجانب الأخضر، منتخبي العراق وإندونيسيا.
فوز قطر والسعودية بالاستضافة لم يعجب الإمارات والعراق، بداعي أن "الأعلى نقاطًا في الدور الثالث من التصفيات هو الأحق بالاستضافة".
وبناءً على هذا – بحسب مزاعم الإمارات والعراق – من المفترض أن تقام المباريات على أرضيهما، كون السعودية وقطر في رصيدهما 13 نقطة، مقابل 15 للإمارات والعراق.
رئيس الاتحاد الآسيوي يوضح الموقف في النخبة الآسيوية
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة حل ضيفًا على "بودكاست يا عرب"، عبر شبكة قنوات الكاس القطرية، وبسؤاله عن اختيار جدة لاستضافة مباريات النخبة الآسيوية، أكد أنه لم يكن هناك أي مرشحين آخرين.
رئيس الاتحاد القاري شدد: "علينا أن نكون واضحين، التجمع أقيم في السعودية، لأننا قلنا للاتحادات الأعضاء (من يريد الاستضافة فعليه تقديم ملفه)، وقد فعلت السعودية ولم يفعل أي اتحاد آخر، السعودية فقط هي من تقدمت بملفها في النخبة الآسيوية".
وماذا عن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026؟
بالانتقال للغضب الإمارات والعراق بشأن الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، فقد أوضح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن ست دول بالفعل تقدمت بملف الاستضافة، لكن وقع الاختيار في الأخير على قطر والسعودية، كونهما الأحق من عدة جوانب.
وقال آل خليفة عبر "بودكاست يا عرب": "ست دول تقدمت بملفاتها، ونحن اخترنا الأفضل، ومن يريد أن يرى الملفات، فالباب مفتوح أمامه ليرى كل شيء".
وأضاف: "اختياراتنا اعتمدت على التصنيف والتسهيلات والبنية التحتية وكل شيء".
رئيس الاتحاد الآسيوي تابع موجهًا رسالته للغاضبين: "أنتم وافقتم على النظام منذ بداية التصفيات، من وقتها والنظام معروف للجميع، ولم يكن مفاجئًا ولجنة المسابقات لديها علم، ولم يُخلق أي شيء بشكل مفاجئ".
وبسؤاله عن عدم الاستناد على "الأعلى نقاطًا"، علق: "هذا المبرر غير صحيح، وإن حدث فرضًا ومن يردد أننا ظلمناه، فنحن كاتحاد قاري لدينا لجان حقوقية ولجان مستقلة، من يظن أنه ظُلم، فليلجأ إليها ويقدم شكواه، حتى ممكن أن يصل الأمر للمحكمة الرياضية، نحن لدينا شفافية ولدينا قانون دولي يحكمنا، والحق يكون على الكل".
- AFP
ماذا حدث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026؟
البداية من منتخب السعودية، فقد عبر من الدور الثاني من التصفيات بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد سبع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن نظيره الأردني، بواقع 13 نقطة لكل منهما.
لكن تعثر الصقور الخضر في الدور الثالث، حيث احتلوا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة فقط، خلف اليابان (23 نقطة)، أستراليا (19 نقطة).
هذا الوضع، أهل الأخضر للعب الدور الرابع دون التأهل المباشر، ومن هنا كان عبوره للمونديال بعد الفوز أمام إندونيسيا والتعادل أمام العراق، ليحجز بطاقته في نهائيات كأس العالم 2026.
بالانتقال للمنتخب القطري، ففي الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، تصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة.
وكما السعودية، تعثر العنابي في الدور الثالث، حيث احتل المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، خلف إيران (23)، أوزباكستان (21)، والإمارات (15).
لكن في الأخير نجح الأدعم في التأهل لنهائيات المونديال بتصدر المجموعة الأولى بالدور الرابع برصيد أربع نقاط.
أما المنتخب العراقي فمشواره بدأ بتصدر المجموعة السادسة بالدور الثاني برصيد 18 نقطة، ثم حل ثالثًا في الدور الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، خلف كوريا الجنوبية (22)، والأردن (16).
وفي الدور الرابع، حل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن السعودية "المتصدرة".
هذا الوضع، صعد بأسود الرافدين للدور الخامس من التصفيات، حيث مواجهة الإمارات، قبل أن يتعادلا سويًا (1-1) ذهابًا، ثم فوز العراق إيابًا (2-1)، ليتأهل الأخير للملحق العالمي في انتظار حسم مصيره.
أخيرًا مع المنتخب الإماراتي، والذي كما ذكرنا سلفًا أنه فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام العراق في الملحق الآسيوي النهائي، فقد بدأ مشواره بتصدر المجموعة الثامنة بـ16 نقطة، ثم حل ثالثًا بالدور الرابع في المجموعة الأولى بـ15 نقطة، خلف إيران (23)، أوزباكستان (21).
أما في الدور الرابع فحل الأبيض في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بثلاث نقاط، وهو ما أهله لخوض الدور الخامس أمام العراق "وصيف المجموعة الثانية".