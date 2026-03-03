Goal.com
Naim Beneddra

الإرث: من برلين إلى الدوحة - كيف تعلمت فرنسا المرونة في كأس العالم

هذا هو Legacy، برنامج GOAL وسلسلة البودكاست الخاصة به للاحتفال بالعد التنازلي لكأس العالم 2026. كل أسبوع، نستكشف القصص والروح الكامنة وراء الدول التي تحدد شكل اللعبة العالمية. هذا الأسبوع، نعيد زيارة واحدة من أكثر الملاحم دراماتيكية في كرة القدم الدولية: صعود وسقوط وولادة فريق Les Bleus من جديد. من ضربة الرأس التي وجهها زين الدين زيدان في برلين إلى ثلاثية كيليان مبابي في الدوحة، كانت رحلة فرنسا في كأس العالم بين عامي 2006 و2022 قصة انهيار وانبعاث؛ قصة دولة حولت العار إلى قوة، وصنعت هوية أصبحت فيها المرونة أعظم فنونها.

الصافرة النهائية. في برلين، في 9 يوليو 2006، دقت الصافرة كأنها جرس الموت في المأساة اليونانية. أكدت سقوط إله، زين الدين زيدان، والنهاية القاسية لعصر ذهبي. الصورة تجمدت في الزمن: بطاقة حمراء، نظرة فارغة، كأس لمسه أحد.

بعد ستة عشر عامًا، في 18 ديسمبر 2022، في الدوحة، يرن صافرة النهاية مرة أخرى. هذه المرة تنهي هزيمة، بالتأكيد، لكنها هزيمة بطولية، تكاد تكون انتصارًا في براعتها. إنها لا تختتم نهاية، بل تؤكد وجود سلالة وتتويج ملك جديد، كيليان مبابي، صاحب ثلاثية مذهلة.

بين هاتين النهائيتين لكأس العالم، عاشت فرنسا واحدة من أكثر الرحلات دراماتيكية في كرة القدم الدولية الحديثة. دورة كاملة من الموت والبعث، من العار المطلق إلى المجد الأبدي. إنها قصة منتخب وطني، بعد أن وصل إلى الحضيض، أعاد بناء روحه بدقة، وطهر شياطينه، وصنع هوية جديدة أكثر مرونة وواقعية. إرث لم يعد يحدده تألق عبقري منفرد، بل قوة الجماعة التي لا تتزعزع.

    سقوط العمالقة

    لم تبدأ مغامرة كأس العالم 2006 بانطلاقة قوية، بل بهمس من القلق. فرنسا، التي كانت تعاني من الشيخوخة ونقص الإلهام، نجحت بصعوبة في تجاوز مرحلة المجموعات بتعادلين، مما أثار شكوكاً كبيرة في قدرتها على الفوز باللقب.

    أنقذ هذا الفريق من الغرق عودة اللاعبين المخضرمين كلود ماكيليلي وليليان تورام، وقبل كل شيء زيدان. بعد أن أعلن اعتزاله اللعب الدولي قبل عام، اعتُبرت عودته بمثابة خلاص. 

    "الله موجود وقد عاد إلى المنتخب الفرنسي"، كما صرح تييري هنري، لكن هذه العبارة كشفت عن عيب هيكلي، وهو اعتماد الفريق بشكل شبه كامل على رجل واحد.

    كانت المباراة النهائية في أوليمبياستاديون في برلين المسرح المثالي لأداء المايسترو النهائي. في الدقيقة السابعة، افتتح زيدان التسجيل بركلة جزاء جريئة على طريقة بانينكا، في لفتة جريئة تجسد عبقريته وثقته المطلقة بنفسه. سيطرت فرنسا على المباراة، واعترف مدافع إيطاليا ماركو ماتيرازي لاحقاً، دون مواربة، بتفوق المنتخب الفرنسي في تلك الأمسية. في الوقت الإضافي، سدد زيدان رأسية قوية تصدى لها جانلويجي بوفون بأعجوبة. كان هذا هو اللحظة التي كان من المفترض أن يتحقق فيها الحلم.

    بدلاً من ذلك، في الدقيقة 110، وجد ماتيرازي نفسه على الأرض. الحادثة التي تسببت في وقوعه هناك حدثت بعيداً عن الكرة، وهي استفزاز لفظي بشأن أخت زيدان. كان الرد سريعاً كالبرق، وحيواني، وضربة رأس عنيفة على صدر الإيطالي. تم رفع البطاقة الحمراء؛ وأصبحت صورة زيدان وهو يمشي ورأسه منخفضة أمام الكأس وهو يعود إلى غرفة الملابس رمزاً للهزيمة المأساوية. بعد أن فقد الفريق قائده، انهار نفسياً وخسر في ركلات الترجيح.

    كانت ردود الفعل، وهي حالة من الصدمة الوطنية، فورية. لم يدمر هذا الفعل أسطورة زيدان في فرنسا، بل أضاف طبقة من التعقيد البشري جعلت أسطورته أكثر قوة. لكن بالنسبة للفريق الفرنسي، كانت العواقب عميقة. انتهت "جيل زيدان". رحيل الرجل الوحيد القادر على الحفاظ على تماسك الفريق خلق فراغاً كبيراً في السلطة. لم يكن أحد مستعداً لخلافة زيدان، وزرعت بذور كنيسنا على ملعب برلين.

  • FBL-WC2010-FRA-TRAINING-EXPEL-LETTERAFP

    انفجار داخلي

    كانت الفترة التي أعقبت عام 2006 فترة من التآكل البطيء والمؤلم. كانت بطولة يورو 2008 فاشلة؛ حيث تم إقصاء الفريق في الدور الأول بعد تسجيل هدف واحد فقط، وانتهت بخطبة زواج سريالية على الهواء مباشرة من قبل المدير الفني ريمون دومينيك بعد دقائق من الهزيمة أمام إيطاليا. في الوقت نفسه، شاب تأهل الفريق إلى كأس العالم 2010 بهدف هنري الشهير بيده في مباراة الملحق ضد أيرلندا. لذلك، كان هذا الفريق في أزمة شرعية عندما وصل إلى جنوب إفريقيا.

    بعد تعادل ممل مع أوروغواي وهزيمة أمام المكسيك، طغت أزمة مؤسسية على الأزمة الرياضية. في الشوط الأول من مباراة المكسيك، اندلع شجار عنيف بين نيكولاس أنيلكا ودومينيك. أدى تبادل الشتائم، الذي نشرته صحيفة L'Equipe على صفحتها الأولى بدقة مدمرة، إلى إشعال فتيل الأزمة، وقرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) طرد أنيلكا من الفريق.

    في 20 يونيو 2010، كتب كرة القدم الفرنسية فصلها الأكثر قتامة. في ملعب كنيسنا للتدريب، رفض اللاعبون مغادرة حافلتهم. أُغلقت الستائر بينما كانت الكاميرات من جميع أنحاء العالم تصور مشهداً سريالياً في الخارج.

    ألقى مدرب اللياقة البدنية روبرت دوفيرن، غاضبًا، ساعته الكاشفة، واضطر إلى الفصل بينه وبين القائد باتريس إيفرا. أُجبر دومينيك، الذي تعرض للإذلال، على قراءة بيان كتبه اللاعبون أمام الصحافة. كان ذلك انهيارًا تامًا للسلطة المؤسسية، وعملًا غير مسبوق من أعمال التمرد، حيث تمرد لاعبون مليونيرات في منتصف كأس العالم.

    كان الخروج من الدور الأول مجرد إجراء شكلي، وعادت فرنسا إلى ديارها في خزي. تم إجراء تحقيق برلماني - وهو أمر نادر الحدوث في المسائل الرياضية - وأصبحت المنتخب الفرنسي أضحوكة العالم، ورمزًا للخلل الوظيفي والأنانية. تركت هذه الصدمة أثرًا على النفسية الجماعية الفرنسية لسنوات. ما حدث في كنيسنا تجاوز الرياضة؛ كان إفلاسًا لنظام بأكمله.

  • Spain v France - UEFA EURO 2012 Quarter FinalGetty Images Sport

    إحياء مستحيل

    ورث لوران بلان فريقًا في حالة خراب. تم تعيين بطل كأس العالم 1998 على وجه السرعة لخلافة دومينيك، وكُلف بمهمة تطهير العناصر السامة واستعادة شيء من الكرامة.

    بدأ بخطوة قوية، حيث أصر على عدم استدعاء أي من أبطال كنيسنا. لكن بلان واجه سريعاً عاصفة أخرى: "فضيحة الحصص". أشارت التسريبات إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) كان يفكر في الحد من عدد اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة في مراكز التدريب، وهو نقاش حساس هز أركان كرة القدم الفرنسية، التي يُفترض أنها مناصرة للتنوع.

    أصبحت بطولة يورو 2012 في أوكرانيا وبولندا بمثابة امتحان النجاح. تمكنت فرنسا، التي أضعفتها خسارة لاعبين رئيسيين، من الوصول إلى ربع النهائي. لكن الهزيمة أمام إسبانيا، حاملة لقب بطولة العالم وبطلة أوروبا مرتين، كشفت عن حدود المشروع.

    استطاع بلانك تثبيت السفينة دون أن يقودها إلى القمة. كان سجله محترماً لكنه غير كافٍ. كانت فرنسا بحاجة إلى رجل قادر ليس فقط على إخماد الحرائق، بل على إعادة بناء الأسس.

  • FBL-WC2014-FRA-JPN-FRIENDLYAFP

    المهندس المعماري

    في يوليو 2012، تم تعيين ديدييه ديشامب مدربًا لمنتخب فرنسا. بدا هذا الاختيار حتميًا تقريبًا. بصفته بطل العالم في 1998 وبطل أوروبا في 2000 كقائد للفريق، جسد ديشامب القيادة والعقلية الفائزة. لكنه كان أيضًا شخصية مثيرة للجدل. بصفته لاعب وسط دفاعي سابقًا ذو أسلوب لعب عملي، كان ديشامب عرضة للسخرية لفترة طويلة، لا سيما من قبل إريك كانتونا الذي أطلق عليه لقب "حامل الماء"، أي العامل الذي يقوم بالأعمال القذرة دون أن يلمع.

    ومع ذلك، كانت هذه العقلية العمالية بالذات، وهذا الغرور المكرس لخدمة المجموعة، هي التي جعلت ديشامب الشخصية المثالية لفرنسا ما بعد كنيسنا.

    فرض ديشامب على الفور رؤيته القائلة بأن تماسك المجموعة يعلو على كل شيء. لا نجوم لا يمكن المساس بهم، ولا تساهل مع السلوك المنحرف. لم يسع إلى كرة القدم الجميلة التي يقدسها بعض الأصوليين. بل بنى فرقاً قوية يصعب هزيمتها وقادرة على التحمل والتكيف. تعرض لانتقادات بسبب براغماتيته، لكنه لم يكترث؛ فما يهمه هو النتائج فقط.

    كانت كأس العالم 2014 في البرازيل بمثابة اختبار صعب لدشامب. فرنسا، التي كانت متجددة ومليئة بالطموح، أبهرت الجميع بأسلوبها الهجومي في مرحلة المجموعات. كان كريم بنزيمة أخيراً في ذروة قوته بالقميص الأزرق، مدعوماً بحيوية المواهب الشابة مثل أنطوان جريزمان وبول بوغبا. لكن في ربع النهائي ضد ألمانيا، سقطت فرنسا. كان الإحباط شديداً، لكن التقييم كان مشجعاً. لقد تم خلق زخم.

  • Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    اختبار المرونة

    كانت بطولة يورو 2016، التي استضافتها فرنسا، فرصة ذهبية، ولكنها كانت أيضًا فخًا خطيرًا. كان الضغط الإعلامي ساحقًا، وكان البلد بأكمله يتوقع الفوز باللقب على أرضه.

    أدار ديشامب الفريق بيد من حديد. استبعد اللاعبين غير المنضبطين مثل حاتم بن عرفة وبنزيمة، الذي تورط في فضيحة ابتزاز ماتيو فالبوينا بالفيديو الجنسي التي احتلت عناوين الصحف الفرنسية. أعطى المدرب الأولوية للاستقرار على حساب التألق الفردي.

    كان أداء الفريق متحكمًا فيه حتى النهائي. فرنسا أقصت على التوالي أيرلندا وأيسلندا، والأهم من ذلك، ألمانيا في نصف النهائي. اهتزت ملعب ستاد دو فرانس، لكن النهائي ضد البرتغال تحول إلى كابوس. كريستيانو رونالدو غادر الملعب مصابًا في الشوط الأول، لكن البرتغال هي التي انتزعت الفوز في الوقت الإضافي بهدف من إيدر. كانت خيبة الأمل كبيرة بعد هزيمة فرنسا الثالثة في النهائي في غضون 10 سنوات.

    لكن على عكس عام 2006، لم تؤد هذه الهزيمة إلى انهيار الفريق. فقد أظهر الفريق قوة ذهنية ومرونة. وظلت الأسس التي وضعها ديشامب راسخة، وكانت هذه القدرة على استيعاب الصدمات دون الانهيار ثمرة عمله الدؤوب على تماسك المجموعة. كانت فرنسا جاهزة لما سيأتي بعد ذلك.

  • TOPSHOT-FBL-NATIONS-FRA-NEDAFP

    تأليه البراغماتية

    كانت بطولة كأس العالم 2018 في روسيا تحفة فنية من إبداع ديشامب. فقد أثبتت منهجه، الذي غالبًا ما انتقد لافتقاره إلى الجمالية ووصفه بـ"القبيح"، فعاليته القاسية.

    تخلت فرنسا عن الاستحواذ على الكرة (بمعدل 49 في المائة فقط، لتحتل المرتبة 20 في البطولة) لصالح كتلة دفاعية متماسكة، مصممة للقضاء على المساحات وإطلاق هجمات مرتدة مدمرة. تم تصميم هذا النظام خصيصًا للاعبيه: العمل الدؤوب لنغولو كانتي وبليز ماتويدي، رؤية بوجبا، لعب أوليفييه جيرو المحوري، وقبل كل شيء السرعة المدمرة لغريزمان والعبقري الشاب مبابي.

    كانت مسيرة الفريق في الأدوار الإقصائية نموذجًا للإدارة التكتيكية: فوضى محكومة ضد الأرجنتين (4-3)؛ سيطرة ضد أوروغواي (2-0)؛ انضباط حديدي ضد بلجيكا (1-0) وكفاءة دقيقة في النهائي ضد كرواتيا (4-2).

    كان هذا الفوز من نصيب عدة رجال، من بينهم ديشامب، البراغماتي الرئيسي الذي أسكت منتقديه بإثبات صحة هوسه ببناء فريق "صعب الهزيمة"، ومبابي، النجم الصاعد الذي انطلق بقوة على الساحة العالمية. لكن قبل كل شيء، كان هذا الفوز انتصارًا جماعيًا.

    وكان جيرو رمزًا لذلك. كان جيرو عنصرًا أساسيًا في النظام، ولم يسجل أي هدف في البطولة في تضحية كانت لتكون غير واردة بالنسبة للاعبين الفرديين من الأجيال السابقة.

    لم يكن انتصار 2018 مجرد انتصار رياضي، بل كان انتصارًا أيديولوجيًا. انتقام الجماعة على الفرد، ودليل على أن الفريق المتحد والمنضبط يمكن أن يرتقي إلى مستويات أعلى من مجموعة من المواهب غير المتحدة. كان الانتقام النهائي لـ كنيسنا.

  • FBL-WC2022-EUR-QUALIFIER-FRA-KAZAFP

    إدارة الحالة الجديدة

    لم يكن فوز عام 2018 مصادفة. بل كان ثمرة نظام تطوير استثنائي، جوهرة هذا النظام هو المعهد الوطني لكرة القدم في كليرفونتين، الواقع في منطقة باريس. أصبح مركز التدريب والتطوير هذا مرجعاً عالمياً.

    فلسفة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، التي تركز على تطوير لاعبين متميزين تقنيًا وذكيين تكتيكيًا ومتعددي المواهب، قد خلقت مجموعة من المواهب لا مثيل لها. وهذا يفسر كيف يمكن لفرنسا أن تتحمل خسارة العديد من اللاعبين العالميين مثل بوجبا أو كانتي أو بنزيمة قبل كأس العالم مباشرةً وتصل مع ذلك إلى النهائي.

    إذا كان عام 2018 قد كشف عن موهبة استثنائية، فإن السنوات التالية أكدت ظهور ملك. مبابي، أصغر هداف فرنسي في كأس العالم وثاني أصغر هداف في التاريخ (بعد بيليه) يسجل في نهائي، تطور من موهبة إلى قائد لا جدال فيه. ثلاثيته في نهائي كأس العالم 2022، التي أجبرت بمفردها تقريبًا على اللعب وقتًا إضافيًا، عززت بشكل قاطع مكانته كوريث للعظماء.

    ومع ذلك، لا يمكن سرد حقبة ديشامب دون ذكر قصة بنزيمة. بعد فضيحة الشريط الجنسي التي تورط فيها فالبوينا في عام 2015، اتخذ ديشامب قرارًا جريئًا بالتخلي عن مهاجمه الأكثر موهبة، مع إعطاء الأولوية لتوازن الفريق. وفي تطور عملي للأحداث، أعاد استدعاء بنزيمة للمشاركة في بطولة أمم أوروبا 2021، اعترافًا بمستواه الاستثنائي في ريال مدريد، لكن المهاجم تعرض لإصابة قبل كأس العالم 2022 مباشرة، وغادر الفريق في ظروف مثيرة للجدل وسط روايات متضاربة للأحداث، مما أثار جدلًا جديدًا.

    توضح هذه القصة التناقض الأساسي في إدارة ديشامب: براغماتية تكيفية حيث يمكن التغاضي عن المبادئ إذا كان الفوز على المحك.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    دائرة كاملة

    كانت كأس العالم 2022 بمثابة نهاية عصر جيل أبطال العالم. فقد أعلن لاعبون بارزون مثل هوغو لوريس ورافائيل فاران اعتزالهم اللعب الدولي بعد البطولة، وتبعهم جيرو لاحقًا، مما أدى إلى انتهاء "جيل جريزمان" رسميًا. وفي الوقت نفسه، أكدت المنافسة تولي الجيل التالي زمام الأمور. فقد أثبت لاعبون مثل أوريلين تشواميني أنفسهم كركائز أساسية، مما ضمن انتقال سلس واستمرار التميز.

    كانت المباراة النهائية لعام 2022 ضد الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي هي النقيض المثالي لبرلين. بعد تأخرها 2-0 وتفوق منافسها عليها تمامًا لمدة 80 دقيقة، لم تستسلم فرنسا. على عكس فريق 2006، الذي انهار بعد خسارة قائده، نظم فريق 2022، بقيادة مبابي الاستثنائي، واحدة من أكثر العودة المذهلة في تاريخ النهائيات. هذه المرونة، هذا الرفض العميق للهزيمة، هو السمة المميزة لعصر ديشامب. إنها القوة الذهنية التي تشكلت في جحيم كنيسنا ودموع يورو 2016.

    تقييم ديشامب النهائي هو تقييم مهندس معماري. تولى مسؤولية فريق في حالة انهيار معنوي أصبح عارًا وطنيًا، وحوله إلى قوة عالمية. لقب عالمي واحد، نهائيان آخران، وفوز في دوري الأمم، سجله يضعه في مصاف أعظم المدربين الدوليين. لن يُذكر كفيلسوف لكرة القدم الجميلة، بل كباني آلات الفوز.

    يبدو أن التاريخ مقدر له أن يعود إلى نقطة البداية. أعلن ديشامب أنه سيترك منصبه بعد كأس العالم 2026، ويخلفه ظل واحد، هو ظل زيدان. هذه الفرضية طبيعية للغاية لدرجة أن ديشامب نفسه أكدها. سيكون التناسق مثالياً: الرجل الذي أدى رحيله المأساوي في برلين إلى بدء دورة من الفوضى وإعادة البناء استمرت 16 عاماً، هو اليوم في أفضل وضع ليرث السلالة المستقرة التي نشأت من الرماد الذي خلفه وراءه.

    قد لا يكون أعظم إرث لديشامب هو النجمة الثانية، بل إضفاء الطابع المؤسسي على المرونة. فقد استبدل ثقافة هشة، تعتمد على مزاج عبقري، بـ DNA جماعي حيث أصبحت القدرة على التحمل والقتال طبيعة ثانية. هذه القوة الهادئة هي ما سيورثه لخليفته، حتى تستمر حقبة Les Bleus.

