الأهلي ضد أبها | "الفريق الصاعد" يرد على الجميع بالنخبة الآسيوية .. وبديل ماكسيمان ينجح بدرجة امتياز!

الأهلي يستعرض عضلاته أمام أبها بخماسية..

SHAHID

الكابوس تحول إلى حُلم جميل، والأهلي، الذي صعد إلى دوري المحترفين، بعد عام من الحزن في الدرجة الأولى، انضم إلى أفضل 24 فريقًا في القارة، سيشاركون في دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل، برفقة الهلال والنصر.

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منذ سنة، كان الأهلي على منصة التتويج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، وتوجه المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بسعادة المُتوج، لتسلم الكأس، ليفاجأ باللاعبين يرفضون أي احتفالات، فيما تحول المشهد في مباراة اليوم، حيث بات موسيماني على أعتاب العودة إلى الدرجة الأولى، ولكن برفقة أبها.

الأهلي حقق فوزًا على أبها بنتيجة (5-1)، في مباراة الجولة 32 من دوري روشن السعودي، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة، ويؤمن المركز الثالث، ويتأهل إلى دوري النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي، بينما تجمد رصيد أبها عند 29 نقطة، في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، قبل جولتين على نهاية الموسم، ليصبح على شفا الهبوط إلى دوري يلو، برفقة الحزم الذي هبط رسميًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز نادي الأهلي على أبها، مساء اليوم السبت..