الأهلي سيتحمل هذا الأمر! .. بورتو يعلن تفاصيل تعاقده مع جابري فيجا رسميًا

انتهت قصة فيجا مع النادي الأهلي رسميًا..

أخيرًا.. أعلن العملاق البرتغالي بورتو مساء اليوم الخميس، التعاقد رسميًا مع النجم الإسباني الشاب جابري فيجا؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

بورتو فتح خط مفاوضات مع الأهلي منذ أيام عديدة؛ من أجل حسم صفقة فيجا في أسرع وقتٍ ممكن - وهو ما تحقق -، للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك العملاق البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الأولى"، إلى جانب كل من إنتر ميامي والأهلي المصري وبالميراس.