"الأهلي يعوض بورتو عن سحبة الاتحاد" .. تفاصيل صفقة جالينو وراتب اللاعب

الأهلي ينهي كابوس الجناح الأيسر أخيرًا..

أخيرًا.. قام مسؤولو النادي الأهلي، بتلبية طلب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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يايسله طالب مسؤولي الأهلي، منذ بداية الميركاتو الشتوي الحالي، بضرورة التعاقد مع "جناح أيسر" أجنبي؛ حيث عانى الفريق في هذا المركز كثيرًا، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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معاناة الفريق الأهلاوي في مركز "الجناح الأيسر"؛ جاءت بسبب عدم وجود بديل للفرنسي آلان سانت ماكسيمين، الذي تم إعارته في الميركاتو الصيفي الماضي، إلى نادي فنربخشه.

وبعد العديد من المطالبات؛ حسم النادي الأهلي التعاقد مع الجناح الأيسر البرازيلي جالينو رسميًا؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو.