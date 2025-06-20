"معلوماتي وأتحدى عليها!" .. رسالة حاسمة إلى الأهلي والهلال عن صفقة ليونيل ميسي المحتملة

معلومات جديدة عن صفقة ميسي المحتملة..

زاد الحديث في الأيام الماضية، عن إمكانية انتقال الأسطورة ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ميسي يشارك مع إنتر ميامي - حاليًا - في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

وحسب معظم التقارير السعودية التي تحدثت عن صفقة الأسطورة الأرجنتينية المحتملة؛ فإن اللاعب سينضم إلى عملاق جدة الأهلي بنسبة كبيرة أو الهلال بدرجة أقل، إذا وافق على القدوم إلى دوري روشن.