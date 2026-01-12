هدف الأهلي والثلاثي الكبير! .. عقوبات رسمية قوية ضد لاعب الشباب في واقعة "البصق المشينة"

حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، قراراتها في واقعة "البصق المشينة"، خلال مباراة نادي الشباب ضد التعاون.

الشباب سقط (0-2) ضد فريق التعاون الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وفي نهاية هذه المباراة.. أشهر الحكم ماجد الشمراني "الطرد" للاعب عبدالله معتوق، جناح الليث الشبابي؛ والذي يحظى باهتمام كبير من عملاق جدة الأهلي والثلاثي الكبير الآخر "الهلال، النصر والاتحاد"، حسب ما ذكرته صحيفة "الميدان الرياضي" سابقًا.