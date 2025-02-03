"الأهلي أكبر المستفدين والنصر يتراجع أمام الاتحاد" .. مفاجأة مدوية في توثيق بطولة الدوري السعودي

مفاجأة ستحدث ضجة كبرى في الشارع السعودي..

يجهز مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، قد تحدث "ضجة هائلة" في الوسط الرياضي.

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العديد من الأندية السعودية طالبت بـ"توثيق البطولات" بشكل رسمي؛ خاصة مع الجدل الكبير بشأن عدد الألقاب التي حققها كل فريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالفعل.. تم تكوين "فريق" لتوثيق تاريخ كرة القدم السعودية؛ حيث بدأ عمله منذ فترة ليست بالقليلة، مع اختيار كل نادٍ ممثل عنه.

وقام ممثلوا الأندية السعودية بوضع مقترحاتهم؛ مع تقديم البطولات والألقاب التي يريدون ضمها إلى سجلات إنجازاتهم، بشكل رسمي.