نجم الأهلي تحت طائلة القانون | نطحة في الوجه وكسر في الأنف .. إلقاء القبض على إيفان توني بعد اعتدائه على مشجع!

صاحب الـ29 عامًا غادر مدينة جدة السعودية في أواخر نوفمبر الماضي، بعدما قرر ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، إراحة لاعبيه، استغلالًا لتوقف دوري روشن السعودي.

هذا التوقف يأتي بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي الأول بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في كأس العرب قطر 2025، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الجاري، ومن المقرر انتهائه في 18 من الشهر ذاته.

بناءً على ذلك، غادر عدد من المحترفين الأجانب في صفوف الراقي جدة، عائدين لبلادهم ومنهم إيفان توني، الذي توجه للندن، لكنه تعرض لحادث في أحد الملاهي الليلية..