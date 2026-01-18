وسط إثارة ديربي النصر والشباب، تنحى الحديث عن مواجهة الخلود والأهلي جانبًا بالأمس، رغم أنها شهدت لقطة تحكيمية كان من شأنها أن تعقد موقف دفاع الراقي.
الأهلي في طريق الشباب "السيئ" .. صحيفة ميريح ديميرال "البيضاء" كان يجب تلطيخها أمام الخلود!
ماذا حدث؟
الراقي حل بالأمس ضيفًا على الخلود، باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في البريدة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
اللقاء أداره الحكم السعودي ماجد الشمراني، والذي قام بإلغاء هدف لكل من الراقي ثم الخلود في الدقيقتين 31 و57 من عمر المباراة.
لكن في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، نجح المهاجم الإنجليزي إيفان توني في إحراز هدف للأهلي، اقتنص به ثلاث نقاط غالية.
تقييم قرارات ماجد الشمراني
كما هو المعتاد، خصص الإعلامي الرياضي وليد الفراج، في برنامجه "أكشن مع وليد"، فقرة لتقييم القرارات التحكيمية في المباريات، وقد أبدى الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان آراءه في أداء ماجد الشمراني وطاقمه خلال مواجهة الخلود والأهلي.
سمير عثمان من جانبه أيد ثلاثة من القرار "المؤثرة" للشمراني في المباراة، فيما عارضه في قرارين آخرين..
وأكد الخبير التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد"، صحة قرار الشمراني بشأن إلغاء هدفي الأهلي والخلود في الدقيقتين 31 و57، فيما دعم كذلك موقفه في احتساب هدف إيفان توني.
لكنه عارضه في قرار الدقيقة 85 من عمر المباراة، مؤكدًا أحقية الأهلي في ضربة جزاء، بداعي شد اللاعب فالنتين أتانجانا من قميصه داخل الـ18، وهو لكن الشمراني وتقنية الفيديو تغاضوا عن تلك الجزائية.
أما القرار الثاني الذي عارض به سمير عثمان، الحكم ماجد الشمراني فخاص بميريح ديميرال..
صحيفة ديميرال "البيضاء" تفلت من التلطيخ أمام الخلود
مدافع الأهلي التركي تحصل على إنذار في الدقيقة 86 من عمر المباراة، لكن سمير عثمان يرى أنه كان يجب أن يحصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 6+90 أمام الخلود ومن ثم الطرد، بداعي "التهور" في الدخول على قدم لاعب الخصم، إلا أن ماجد الشمراني تغاضى عن تلك اللقطة.
هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفلت بها ديميرال من الطرد في دوري روشن السعودي، إذ أكد أكثر من خبير تحكيمي أنه كان يجب أن يُطرد بالإنذار الثاني خلال مواجهة التعاون في الجولة الـ15، على إثر عرقلة لاعب الخصم وقتها، لكن الحكم اكتفى آنذاك باحتساب ضربة جزاء ضد الأهلي فقط.
عطفًا على ذلك، ظلت صحيفة ميريح ديميرال في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي خالية من الكروت الحمراء – حتى الآن – مع حصوله على ثلاثة كروت صفراء.
الأهلي في طريق الشباب "السيئ"
إن كان ميريح ديميرال لم يُطرد في مواجهتي التعاون والخلود في الجولتين الـ15 والـ16 – على الترتيب – بدوري روشن السعودي 2025-2026، فرصيد الأهلي يعج بخمسة كروت حمراء..
تلك الكروت وُزعت على الثنائي زياد الجهني والبرازيلي روجر إيبانيز، بواقع كارتين لكل منهما، مع فارق أن واقعتي الأول كان بطرد مباشر، فيما كانت إحدى واقعتي الثاني بكارت أصفر ثاني.
أما الكارت الأحمر الخامس في مسيرة الأهلي الحالية بدوري روشن فكان من نصيب الظهير علي مجرشي، وكان طردًا مباشرًا.
تلك الكروت الخمسة تضع الأهلي في وصافة قائمة "اللعب غير النظيف" أو أكثر الأندية حصولًا على كروت حمراء في الموسم الجاري من دوري روشن، متساويًا مع الاتحاد وضمك.
فيما يتصدر تلك القائمة نادي الشباب بواقع ستة كروت حمراء، من نصيب: ويسلي هوديت، سعد بالعبيد، محمد الشويرخ (2)، علي مكي ومحمد حربوش.
والمثير أن الستة كروت حمراء للاعبي الليث الأبيض كانت بطرد مباشر، ولم يكن أي منها للإنذار الأصفر الثاني.
مسيرة ميريح ديميرال مع الأهلي
بتخصيص الحديث أكثر عن المدافع التركي، فكان قد انضم لقلعة الكؤوس في صيف 2023 قادمًا من أتالانتا مقابل 17 مليون يورو، ويمتد عقده حتى نهاية يونيو 2029 بعد تجديده مؤخرًا.
منذ ذلك الحين، شارك ديميرال في 88 مباراة مع الراقي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.
والحديث عن "اللعب النظيف"، فقد تحصل صاحب الـ27 عامًا على 17 إنذرًا مع الأهلي في مختلف البطولات منذ صيف 2023، فيما رُفع في وجهه الكارت الأحمر مرتين، كانتا بطرد مباشر.
وقد تعرض ديميرال للطرد المباشر مع الأهلي في المرتين بدوري روشن، إحداهما في موسم 2023-2024، والثاني في 2024-2025، فيما لا يزال موسمه الجاري خاليًا من أي كروت حمراء.