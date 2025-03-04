الأهلي ضد الريان | ماتياس يايسله لم يتعلم الدرس .. ولعنة "النخبة" تقهر القطريين!

فيرمينو "القائد المظلوم" يتألق..

حقق الأهلي السعودي انتصارًا غاليًا خارج الديار على حساب الريان القطري مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم الأهلي بثنائية جالينو ورياض محرز في الدقيقتين 30 و34، قبل أن يرد الريان بهدف عن طريق روجر جيديس في الدقيقة 71.

وبينما كان الريان في طريقه لإدراك التعادل بالوقت القاتل، تمكن فراس البريكان من قتل المباراة، بعد هجمة مرتدة مميزة في الدقيقة 90+5.

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بهذه النتيجة، يعود الأهلي إلى السعودية بفوز غالٍ، يحتاج إلى البناء عليه في موقعة العودة، حتى يضمن الصعود إلى ربع النهائي.