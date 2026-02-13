"الأمر لا يتعلق بي فقط" - مايكل كاريك يرد على فوزه بلقب مدرب الشهر بعد أن استمتع ببداية حلمية في منصبه كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد

منذ توليه زمام الأمور في 13 يناير، نظم كاريك درسًا تكتيكيًا بارعًا أدى إلى تفكيك مانشستر يونايتد لعمالقة الدوري. على الرغم من مشاركته في عدد محدود من المباريات خلال فترة التصويت، إلا أن حجم نتائجه الهائلة جعلته الخيار الأمثل للفوز بالجائزة، متفوقًا على أندوني إيراولا وشون دايتش.

كان أبرز ما في الشهر الحافل بالجوائز الذي قضاه كاريك هو بلا شك الانتصاران اللذان أعادا إحياء موسم مانشستر يونايتد. أولاً، كان هناك الفوز 2-0 على الغريم التقليدي مانشستر سيتي في أولد ترافورد، وهو أداء تميز بالانضباط الدفاعي والانتقالات القاتلة التي تركت فريق بيب جوارديولا يبحث عن إجابات.

إذا كان الفوز في الديربي يتعلق بالعزيمة، فإن الرحلة التالية إلى شمال لندن كانت تتعلق بالشخصية. سافر رجال كاريك إلى الإمارات لمواجهة متصدر الدوري أرسنال وخرجوا بفوز مثير 3-2. عودة الفريق من الخلف لإسكات المدفعجية أثبتت أن فريق مانشستر يونايتد قد استعاد روحه القتالية تحت القيادة الهادئة لقائده السابق.