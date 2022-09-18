الأكثر تطورًا في "فيفا 23".. الكشف عن أكثر اللاعبين تطورًا مع وجود لاعبين من باريس في أول خمسة مراكز

كشفت "EA Sports" عن أكثر 15 لاعبًا من حيث تطور التقييمات، مع اقتراب إصدار نسخة "فيفا 23".

يعد اللاعبون الذين يمارسون لعبة الفيديو الأكثر شهرة، "فيفا"، الأيام من أجل انتظار إطلاق النسخة الجديدة "فيفا 23".

سيتم إطلاق لعبة "فيفا 23" رسميًا يوم الجمعة 30 سبتمبر، لكن اللاعبين الذين يملكون ميزة الوصول إلى اللعبة في وقت مبكر عبر خدمة "EA Play" يمكنهم اللعب بداية من يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.

"EA Sports" كشفت بالفعل عن بعض أعلى اللاعبين تقييمًا في "فيفا 23"، وهم لاعبون أمثال كيليان مبابي، وكيفين دي بروينه، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما.

وفي أحدث دفعة تم الكشف عنها من تصنيف اللاعبين، حددت "EA Sports" بالفعل اللاعبين الذين حصلوا على أكبر دفعة من التحسن في طاقاتهم في اللعبة مقارنة بنسبة "فيفا 22".

وفي "جول.كوم" نلقي نظرة سريعة على أكثر 15 لاعبًا من حيث تطور التقييمات في "فيفا 23" مقارنة بالنسخة السابقة من اللعبة.