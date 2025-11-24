الأفضل خسر بثلاثية .. سلوت ينسحب من حفل تكريمه عقب مواجهة نوتنجهام!

أدت هزيمة ليفربول على يد فورست يوم السبت إلى تراجعه إلى المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أنهى آماله في الاحتفاظ بلقبه. على الرغم من هذه النكسة الأخيرة، تحدث سلوت، المدرب السابق لفيينورد، بلهجة متحدية، قائلاً إن فريقه سيقلب النتائج رأساً على عقب.

عندما سُئل عما إذا كان لاعبوه يعانون من انخفاض في الثقة، قال: "لا أشعر بذلك، ولا أرى ذلك. بعد أن تأخرنا 1-0، واجهنا صعوبات. حاولت تحفيزهم وإعطائهم المعلومات اللازمة لبدء الشوط الثاني بشكل جيد. وعلى الفور، تقدموا 2-0. استمر اللاعبون في المحاولة، ولا يمكنني لومهم على ذلك. لقد صدوا كل تسديدة لنا. الحل ليس بعيدًا. لقد صنعنا فرصًا في كل مباراة، ولم نهدر 10 فرص. هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونرى ما يمكننا تحسينه عندما نتلقى هدفًا. لم نسجل أي هدف في مباراتين متتاليتين".

لكنه أضاف أن لاعبيه كانوا في حالة معنوية سيئة بعد هزيمة أخرى.