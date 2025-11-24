أفادت التقارير أن أرني سلوت انسحب، من حفل توزيع جائزة أفضل مدرب، بعد هزيمة ليفربول 3-0 أمام نوتنجهام فورست، وكان من المفترض أن يتسلم الهولندي جائزة أفضل مدرب في شمال إنجلترا من رابطة كتاب كرة القدم يوم الأحد بعد أن قاد الريدز إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-25. لكن الهزيمة السادسة في سبع مباريات ربما تكون قد منعت سلوت من حضور الحفل.
الأفضل خسر بثلاثية .. سلوت ينسحب من حفل تكريمه عقب مواجهة نوتنجهام!
مشاكل ليفربول مستمرة
أدت هزيمة ليفربول على يد فورست يوم السبت إلى تراجعه إلى المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أنهى آماله في الاحتفاظ بلقبه. على الرغم من هذه النكسة الأخيرة، تحدث سلوت، المدرب السابق لفيينورد، بلهجة متحدية، قائلاً إن فريقه سيقلب النتائج رأساً على عقب.
عندما سُئل عما إذا كان لاعبوه يعانون من انخفاض في الثقة، قال: "لا أشعر بذلك، ولا أرى ذلك. بعد أن تأخرنا 1-0، واجهنا صعوبات. حاولت تحفيزهم وإعطائهم المعلومات اللازمة لبدء الشوط الثاني بشكل جيد. وعلى الفور، تقدموا 2-0. استمر اللاعبون في المحاولة، ولا يمكنني لومهم على ذلك. لقد صدوا كل تسديدة لنا. الحل ليس بعيدًا. لقد صنعنا فرصًا في كل مباراة، ولم نهدر 10 فرص. هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونرى ما يمكننا تحسينه عندما نتلقى هدفًا. لم نسجل أي هدف في مباراتين متتاليتين".
لكنه أضاف أن لاعبيه كانوا في حالة معنوية سيئة بعد هزيمة أخرى.
- Getty Images Sport
سلوت ينسحب من تكريمه
وفقًا لموقع "ذا أثليتك"، كان من المقرر أن يستلم سلوت الجائزة شخصيًا، لكنه انسحب في صباح يوم حفل العشاء. بدلاً من ذلك، أرسل ليفربول سفير النادي واللاعب السابق جاري ماكاليستر لاستلام الجائزة نيابة عن المدرب البالغ من العمر 47 عامًا. وبحسب ما ورد، اعتذر الاسكتلندي عن غياب سلوت وقال إن الهولندي "فخور للغاية" بفوزه بهذه الجائزة.
بالمناسبة، يبدو أن سلوت يتحمل مسؤولية النتائج السيئة التي حققها ليفربول.
وقال للصحفيين يوم السبت: "إنها مسؤوليتي، سواء فزنا أو خسرنا. لكن ما أراه أيضًا هو فريق يواصل المحاولة حتى النهاية، وكذلك المشجعون الذين بقوا حتى النهاية لدعم اللاعبين. في الآونة الأخيرة، نضيع فرصنا بشكل شبه مستمر، بينما نستقبل الأهداف. لن يستمر هذا طوال الموسم. لكننا بحاجة إلى تلك اللحظة من الطاقة التي تمنحنا إياها تسجيل هدف عندما نلعب جيدًا، لكن حدث العكس، حيث حصل نوتنجهام على دفعة كبيرة من الطاقة بعد تسجيله هدفًا. أرى الكثير من الأمور التي كانت ستؤدي إلى نتيجة مختلفة في الظروف العادية، لكننا الآن في موقف صعب".
فان ديك يدافع عن سلوت وسط الانتقادات
في حين أن هناك شريحة متزايدة من مشجعي ليفربول توجه أصابع الاتهام إلى سلوت، خاصة بعد إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني على الانتقالات هذا الصيف، يعتقد القائد فيرجيل فان ديك أن زملائه في الفريق "يخيبون آمال المدرب وأنفسهم". وقد دعا المدافع الغاضب فريقه الآن إلى الخروج من هذه الفوضى.
وقال: "يجب أن تكونوا غاضبين، والأمر الأهم بالنسبة لي هو أن يتحمل الجميع المسؤولية، ليس الأمر سهلاً في الأوقات الصعبة، لكن علينا أن نفعل ذلك إذا أردنا الخروج من هذه الأزمة. نحن بالتأكيد نخيب آمال المدرب، لكننا نخيب آمال أنفسنا أيضًا. في الوقت الحالي، الوضع فوضوي - هذه حقيقة. بصفتنا أبطال الدوري، لا يمكننا أن نكون في الوضع الذي نحن فيه الآن. ماذا سنفعل حيال ذلك؟ سنحاول تغيير الوضع، وهذه هي العقلية التي يجب أن يتحلى بها الجميع".
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
ليفربول لديه فرصة للتعافي من هذه الهزيمة عندما يستضيف أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. ثم يستضيف وست هام يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يواجه فريقي سندرلاند وليدز يونايتد الصاعدين، هذا الموسم إلى البريميرليج في أوائل ديسمبر.