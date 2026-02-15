Getty
"الأطفال ربما يسمونها عبودية!" - باتريس إيفرا يدعي أن تنظيف أحذية كريستيانو رونالدو كان "مكافأة" في مانشستر يونايتد
نجوم الأكاديمية يعاملون كلاعبين محترفين كبار في العصر الحديث
على مدى عدة أجيال، كان من المتوقع أن يعتني لاعبو فريق الشباب بنجوم الفريق الأول. وهذا يعني تنظيف أحذيتهم بعد المباريات على الملاعب المليئة بالطين. كانوا يحصلون على مكافآت في عيد الميلاد ويكتسبون خبرة مبكرة عن التفاني المطلوب للوصول إلى القمة.
أما نجوم الأكاديمية اليوم، فلديهم عقود خاصة بهم لتوريد الأحذية، ويمكنهم توقيع عقود مربحة، ويتم تلبية كل رغباتهم في مرافق حديثة تجعلهم يشعرون وكأنهم محترفون متمرسون قبل أن يصلوا إلى المستوى الأول.
لاعبو فريق الشباب أرادوا تنظيف أحذية رونالدو وكين
إيفرا غير مقتنع بأن التغييرات المذكورة يجب اعتبارها أمراً جيداً. وقد أخبر صحيفة "ذا تيليغراف" عن كيفية صقل نجوم المستقبل خلال فترة حكم السير أليكس فيرجسون الأسطورية في أولد ترافورد: "في الماضي، كان الأطفال ينظفون أحذيتنا، لكن ذلك كان بمثابة مكافأة. يا إلهي، أنا أنظف أحذية رونالدو أو [روي] كين أو [ريان] جيجسي. إذا فعلت هذا اليوم، فربما يصفه الأطفال بالعبودية. ليس ذنبهم، لأننا نمنحهم كل شيء. إنها تربية مختلفة، وأبوين مختلفين. في الماضي، تعلمنا بالطريقة الصعبة، وهذا ما نعرفه، وهذا ما نؤدي فيه أفضل أداء.
"إذا قام فيرجسون بتوبيخ بعض هؤلاء الأطفال، لست متأكدًا من أنهم سيحضرون للتدريب في اليوم التالي. هل يمكنني لومهم؟ لا. لأنها جيل مختلف. إنها المجتمع. إنها أكبر من كرة القدم".
كيف قرأ فيرغسون إيفرا للاجتماع مع ميسي
كان إيفرا دائمًا سعيدًا بتلقي تعليماته المباشرة من فيرجسون، ومن أبرزها محاضرة الفريق التي ألقاها قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليونيل ميسي وبرشلونة في عام 2008.
إيفرا، الذي كان يلعب إلى جانب رونالدو الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية في ذلك الوقت، أضاف عن مواجهة لاعب آخر من أعظم اللاعبين في التاريخ: "بدأ فيرغسون الاجتماع أمام الجميع بهذه الكلمات: 'يا شباب، اليوم مباراة مهمة، وإذا خسرنا فسيكون ذلك بسبب باتريس'. نظرنا إلى بعضنا البعض وكنت أفكر: "حسنًا، هذا ضغط كبير". قال فيرجسون: "باتريس، لا يهمني أن ميسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم، أو أي شيء آخر. إذا خسرنا - إذا لم نتمكن من إيقاف ميسي - سألومك". كان يعرفني ويعرف كيف يتعامل معي.
"أنا أعرف من أنا. أعرف تعليمي. أعرف أين نشأت. لم أرغب أبدًا في أن يقول أليكس فيرغسون: "أحسنت، لقد لعبت مباراة جيدة". أردت أن يقتلني أليكس فيرغسون ويقول: "لقد أخطأت في تلك التمريرة اللعينة". لأنني أردت أن أكون مثاليًا".
إيفرا يستكشف رياضة MMA بينما يواصل رونالدو اللعب في سن 41 عامًا
هذا الدافع المهني يعني أن إيفرا لا يزال يتدرب خمس ساعات يوميًا بينما يسلك مسارًا رياضيًا مختلفًا. لقد اتجه إلى الفنون القتالية المختلطة ويأمل في دخول الحلبة في وقت ما - بعد أن شاهد مباراة في باريس العام الماضي تم إلغاؤها عندما انسحب خصمه.
قال إيفرا، لاعب المنتخب الفرنسي السابق، عن رغبته الدائمة في تحدي نفسه: "نشأت وأنا أشاهد أفلام بروس لي ومارست بعض رياضة الكيك بوكسينغ عندما كنت طفلاً. كنت مفتوناً حقاً بفكرة دخول الحلبة ومواجهة خصمي. الشعور بالخوف من تلقي لكمة في وجهك - أو عدم الخوف منها. من الصعب شرح ذلك.
"يقول الناس إنها عنف، لكن في الواقع MMA هي لعبة مطاردة. الأمر كله يتعلق بالتقنية والطريقة التي تمسك بها خصمك. لا يتعلق الأمر بالقوة. جلسة تدريب واحدة في MMA تشبه لعب 90 دقيقة من كرة القدم".
يشاهد إيفرا الآن من بعيد زميله السابق رونالدو وهو يطيل مسيرته الكروية التي حطمت الأرقام القياسية في سن 41 عامًا. تشير التكهنات إلى أن الأيقونة البرتغالية قد يغادر نادي النصر بعد إضرابه عن اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لا يزال المهاجم الخالد يطارد هدفه المتمثل في تسجيل 1000 هدف في مسيرته الكروية.
