بلال محمد

الأزمات تعود إليها من جديد .. هيرموسو تخرج عن صمتها بكشف تهديدات صادمة!

أزمة جديدة تواجه النجمة الإسبانية...

في لحظة يفترض أن تتركز فيها كل الأنظار على المستطيل الأخضر، وجدت النجمة الإسبانية جيني هيرموسو، لاعبة فريق تيجريس أونال المكسيكي، نفسها أمام أزمة جديدة تتفجر بعيدًا عن الملاعب.

وبالرغم من أهمية المرحلة الحاسمة التي تخوضها مع فريقها في الدوري المكسيكي، إلا أن هيرموسو وجدت نفسها في واقعة كانت أكثر قسوة كانت بانتظارها خارج الملاعب، واقعة أعادتها إلى الواجهة بطريقة لم ترغب بها يومًا ما.

  • معركة داخل الملعب.. وتحديات في الخارج

    تعيش جيني هيرموسو، البالغة من العمر 35 عامًا، واحدة من أكثر الفترات حسمًا في موسم فريقها تيجريس أونال، إذ انتهت مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري المكسيكي، بين فريقها وفريق كروز أزول، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مواجهة ينتظر أن يُحسم مصيرها في اللقاء المقبل.

    ورغم أهمية هذا التوقيت بالنسبة للاعبة المخضرمة، إلا أن التركيز الكامل على البطولة لم يكن متاحًا كما ينبغي. فالأضواء التي كان يُفترض أن تتوجّه إلى أدائها داخل الملعب تحوّلت سريعًا نحو أزمة جديدة نشأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

  • إعادة فتح الجراح

    تزامن كل ذلك مع ظهور رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقًا لويس روبياليس في برنامج "إل شيرينجيتو"، حيث أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، أعاد فيها فتح ملف القضية الأشهر المرتبطة بهيرموسو. 

    وقال روبياليس: "لن أعتذر لأنني سألتها وقالت لي حسناً، جيني وأنا نعلم أن ما ورد في الحكم غير صحيح.. كان قبلة فرح، ولن أغير روايتي".

    هذه التصريحات يُرجح أنها وصلت إلى مسامع اللاعبة، وأعادت معها التوتر الذي رافق القضية منذ بدايتها.

    ورغم صمت هيرموسو تجاه هذه التصريحات، إلا أن أحداثًا أخرى دفعتها للخروج عن هدوئها المعتاد، وهذه المرة بسبب هجوم مباشر يستهدفها شخصيًا.

  • رسائل تهديد

    عادت جيني هيرموسو لتتصدر المشهد بعدما قررت فضح حساب يُرسل لها رسائل مسيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

    ولم يكن هذا الهجوم هو الأول من نوعه على اللاعبة الإسبانية، إلا أن هذه المرة حملت الرسائل طابعًا عدائيًا مباشرًا ولغة تهديد فجة، ما دفعها إلى كشفها للرأي العام دون تردد.

  • كلمات لا تحتمل ورد حاسم

    نشرت اللاعبة الإسبانية عبر حسابها الشخصي صورة للحساب الذي يرسل التهديدات، والألفاظ النابية، وكلمات أثارت الغضب والاشمئزاز نظرًا لوحشيتها، ودفعت الجماهير للتضامن مع النجمة الإسبانية التي لم تتردد في فضح المتجاوزين مهما كانت هويتهم.

    وعلقت هيرموسو، على هذا التصرف وكتبت: " ما زلنا نعيش هذه الأمور. دعونا نرَ وجوه هؤلاء الأشخاص القادرين على فعل ذلك، بينما يضعون صور أطفال معهم".

  • صلابة نجمة إسبانيا

    أظهر موقف هيرموسو مرة أخرى مدى صلابتها وقدرتها على المواجهة، خاصة في ظل الأحداث الضاغطة التي عاشتها في السنوات الأخيرة.

    لم يكن كشف الرسائل مجرد رد فعل انفعالي، بل خطوة شجاعة تهدف من خلالها إلى فضح ثقافة الإساءة الإلكترونية التي تستهدف الرياضيين بشكل متزايد.

    ولاقى موقفها دعمًا واسعًا من الجماهير ووسائل الإعلام، التي اعتبرت ما قامت به رسالة قوية لكل من يعتقد أن الرسائل الرقمية مكان آمن للتهديد أو الإهانة.

    وسبق وأن واجهت هيرموسو، أزمة كبيرة مع روباليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق، عقب نهائي كأس العالم للسيدات 2023، الذي فازت به إسبانيا على حساب إنجلترا، وخلال مراسم التتويج، قام روباليس، بتقبيل اللاعبة على شفتيها دون إذن منها، في مشهد أثار موجة غضب واسعة داخل إسبانيا وخارجها، واعتُبر انتهاكًا لخصوصية اللاعبة وسلوكًا غير لائق في مناسبة رسمية.

    في البداية، حاول روباليس التقليل من الواقعة، واصفًا القبلة بأنها "عفوية" و"نابعة من الفرح"، مدعيًا أن هيرموسو وافقت عليها، إلا أن اللاعبة أصدرت بيانًا لاحقًا نفت فيه ذلك، وأكدت أنها لم تمنحه الإذن، وأنها شعرت بعدم الارتياح، ما دفع الرأي العام والجهات الرسمية للمطالبة بمحاسبته.

    وتوالت الضغوط على روبياليس، حيث أوقفه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤقتًا، قبل أن يُدان لاحقًا قضائيًا بتهمة الاعتداء الجنسي، ويُفرض عليه دفع غرامة مالية قدرها 10,800 يورو، كما استقال من منصبه في سبتمبر 2023 تحت ضغط الانتقادات المتصاعدة.