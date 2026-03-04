AFP
"الأخبار الكاذبة تجاوزت الحدود!" - البرازيلي ريتشارليسون ينفي مزاعم مقاطعته لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة بسبب الصراع مع إيران
صورة مزيفة لريتشارليسون تنتشر على نطاق واسع
في الأيام الأخيرة، انتشر منشور لأول مرة على حساب Topskills Sports UK الشهير على تويتر، زعم أن ريتشارليسون كان يخطط لمقاطعة المباريات بسبب الصراع. وزُعم أن المهاجم قال: "لن ألعب في كأس العالم حتى ينتهي الصراع". لكن مهاجم توتنهام خرج الآن لينفي هذه الشائعة بعد أن انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ريتشارليسون ينتقد "الأخبار الكاذبة"
في تصريح حقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي، سعى ريتشارليسون إلى توضيح الالتباس.
وقال: "للتوضيح، لأن الأخبار الكاذبة قد تجاوزت الحدود: لم أدلِ أبدًا بهذا التصريح". "على الرغم من أنني أعارض أي نوع من الحروب والصراعات، إلا أنني لم أقل أبدًا أنني لن ألعب مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم. آمل أن يتراجع كل من شارك هذه الكذبة عن ذلك ويحذف منشوراته".
جاء هذا التصريح عقب تصريح من الحكومة البرازيلية تدين فيه تدخل الولايات المتحدة في إيران. وقالت: "وقعت الهجمات في خضم عملية تفاوض جارية بين الأطراف، وهي السبيل الوحيد الممكن للسلام - وهو الموقف الذي دأبت البرازيل على اتخاذه في المنطقة".
ريتشارليسون، الذي استخدم منصته للترويج للقضايا الإنسانية في الماضي، يحظى بشعبية كبيرة في بلده الأصلي البرازيل بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا مع المنتخب الوطني. سجل 20 هدفًا في 54 مباراة مع المنتخب البرازيلي وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بكأس أمريكا 2019 وحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد 2020. كما فاز المهاجم بجائزة هدف البطولة في كأس العالم 2022 لضربته المرتدة ضد صربيا.
ترامب غير مهتم بآمال إيران في كأس العالم
تأهلت إيران للمشاركة في كأس العالم 2026، لكن مشاركتها أصبحت موضع شك متزايد بسبب هذا الصراع الأخير. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه "لا يهتم" بمشاركة إيران في البطولة من عدمها.
وقال ترامب: "لا يهمني حقًا [إذا لعبت إيران]. أعتقد أن إيران بلد مهزوم للغاية. إنهم يعملون على بخار".
في يناير الماضي، صرح أندرو جولياني، رئيس فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم، أن الأمن في البطولة هو أولوية قصوى للبلاد. وقال: "نريد أن تكون هذه بطولة كأس عالم آمنة ومأمونة. لذا، نعم، بالطبع نريد أن تكون الفرق هنا وتلعب، لكننا نتفهم أيضًا أن معظم المشجعين سيأتون إلى هنا للاستمتاع بكأس عالم رائع، لإضافة المزيد إلى تجربتهم. لكن من الحماقة، في ظل فهم ما تمر به إيران حاليًا، أن نتوقع أن نفتح حدودنا ببساطة".
ريتشارليسون البرازيلي يتعرض لإصابة خطيرة
بينما لا يزال ريتشارليسون يأمل في الانضمام إلى منتخب البرازيل في بطولة هذا الصيف، هناك لاعب واحد لن يمثل المنتخب البرازيلي حتى عام 2027، وهو رودريغو. تعرض جناح ريال مدريد لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي ستبعده عن الملاعب لمدة عام تقريبًا.
بعد تأكيد هذه الأخبار، كتب رودريغو على مواقع التواصل الاجتماعي: "أحد أسوأ أيام حياتي، كم كنت أخشى هذه الإصابة دائمًا... ربما كانت الحياة قاسية عليّ قليلاً مؤخرًا... لا أعرف إن كنت أستحق هذا، لكن ما الذي يمكنني أن أشكو منه؟ كم من الأشياء الرائعة عشتها ولم أكن أستحقها أيضًا.
لقد ظهرت عقبة كبيرة في حياتي ومسيرتي المهنية، تمنعني من القيام بما أحب لأجله لفترة من الوقت. سأغيب عن بقية الموسم مع ناديي وعن كأس العالم مع بلدي، وهو حلم يعرف الجميع مدى أهميته بالنسبة لي. كل ما يمكنني فعله هو أن أكون قويًا كالعادة، وهذا ليس بالأمر الجديد".
