الآن ربما يفهمون سبب غضب كريستيانو رونالدو .. لولا خروج جورج جيسوس عن المتوقع لنال الرياض من النصر كما فعل مع الهلال!

في ديربي لم يكن سهلًا نظرًا للغيابات، نجح النصر في تأمين سلسلة انتصاراته التي بدأت من جديد مؤخرًا، فائزًا أمام الرياض بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

هدف المباراة الوحيد سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ساقطة من زميله البرتغالي جواو فيليكس.

وقد ارتقى العالمي لصدارة جدول الترتيب من جديد "مؤقتًا" بفضل هذا الفوز رافعًا رصيده للنقطة 46 متفوقًا بفارق الأهداف على الهلال "المتصدر"، وثلاث نقاط على الأهلي "صاحب المركز الثالث"، لكن الثنائي الأخير لعب مباراة أقل.

أما الرياض فقد تجمد رصيده عند 12 نقطة، محتلًا المركز الـ15 في جدول الترتيب، متفوقًا بنقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها أحد أن الرياض قدم مباراة جيدة أمام النصر، كان قريبًا بها من الخروج بنقطة تعادل على الأقل، لكن الوضع في النصر يدفعك للحديث عنه بشكل أكبر، لذا دعونا نرصد بعض النقاط عن العالمي تحديدًا في السطور التالية..