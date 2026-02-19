Goal.com
الانقسامات والتكرار والأخطاء الإدارية الجسيمة هي ما ميزت فترة سير جيم راتكليف في مانشستر يونايتد - ولكن هل هناك ضوء في نهاية النفق بعد عامين من النسيان؟

"أن تصبح شريكًا في ملكية مانشستر يونايتد هو شرف عظيم ويأتي مع مسؤولية كبيرة." هذه هي كلمات السير جيم راتكليف عند شرائه حصة 27.7 في المائة في نادي الشياطين الحمر في فبراير 2024. "هذا يمثل إتمام الصفقة، ولكنه مجرد بداية رحلتنا لإعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، مع مرافق عالمية المستوى لجمهورنا."

بعد مرور عامين، لم يظهر راتكليف المسؤولية التي يتطلبها المنصب ولم يقرب مانشستر يونايتد من القمة. كانت فترة توليه منصب الرئيس الفعلي لعمليات كرة القدم في مانشستر يونايتد حافلة بالأحداث وأثارت الكثير من الضجة، لكن معظمها كان غير مرحب به.

تصريحاته الصريحة وغير الصحيحة عن الهجرة في بريطانيا الأسبوع الماضي وضعتته في مسار تصادمي مع العديد من مجموعات المشجعين وكذلك مع النادي نفسه، الذي لطالما دافع عن الشمولية من خلال مبادرته "All Red All Equal" (الكل أحمر والكل متساوون) ووضع نفسه كنادٍ عالمي. أصدر مانشستر يونايتد بيانًا يدافع عن تلك القيم في اليوم التالي لظهور مقابلة راتكليف مع قناة سكاي نيوز.

كما نجح راتكليف في إهانة بعض الأطراف المعنية الرئيسية، مثل عمدة مانشستر آندي بورنهام، الذي كان يعمل معه على مشروع الاستاد الجديد المقترح للنادي. وتهدد تعليقاته، التي وصفها بورنهام بأنها "غير دقيقة ومهينة ومثيرة للفتنة" و"تتعارض مع كل ما دأبت مانشستر على الدفاع عنه"، بتقويض مشروع الاستاد الجديد، الذي يعتمد على الدعم المحلي وحسن النية.

كانت تصريحات المالك المشارك المفاجئة وغير الضرورية هي أدنى نقطة من بين العديد من النقاط المنخفضة في قيادته لمانشستر يونايتد على مدار عامين، ومع استعداد رئيس INEOS لدخول عامه الثالث في إدارة عمليات كرة القدم للريد ديفلز، من حق المشجعين أن يتساءلوا عما إذا كان وصوله قد جلب أي فائدة على الإطلاق.

  • Erik ten Hag Manchester United 2024Getty

    ثلاثة قرارات كارثية

    اعترف راتكليف في مقابلته الشهيرة مع قناة سكاي نيوز أنه لم يكن لديه الكثير من الأصدقاء في مانشستر يونايتد بسبب التغييرات الواسعة التي أجراها، لكنه شدد على أنها كانت ضرورية وأشار إلى أنها السبب في تحسن النتائج أخيرًا.

    وقال: "لقد كنت غير محبوب في مانشستر يونايتد لأننا أجرينا الكثير من التغييرات. لكن في رأيي، كانت هذه التغييرات للأفضل. وأعتقد أننا بدأنا نرى بعض الأدلة في النادي على أن هذه التغييرات بدأت تؤتي ثمارها".

    قد يكون مانشستر يونايتد يتمتع بأفضل نتائج له على أرض الملعب خلال تلك الفترة التي استمرت عامين بعد تعيين مايكل كاريك، لكن سلسلة انتصاراته الأربعة من أصل خمسة جاءت على الرغم من قرارات راتكليف، وليس بفضلها. من الناحية الرياضية، اتخذ ثلاث قرارات مهمة، أثبتت جميعها أنها كارثية.

    بعد أن قوض مكانة إريك تين هاج قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 من خلال التحدث إلى المرشحين المحتملين ليحلوا محل المدرب الهولندي، اختار راتكليف بعد ذلك الإبقاء على تين هاج في منصبه وتمديد عقده لمدة عام. أدى هذا القرار إلى زيادة التكلفة النهائية لإقالة تين هاج، التي حدثت بعد أربعة أشهر فقط، وأعاق الفريق في بداية موسم 2024-25.

    وقد ورث راتكليف تين هاج، وبطبيعة الحال أراد مدربًا من اختياره. فاختار هو والمدير التنفيذي عمر برادا المدرب الكاريزمي روبن أموريم، متجاهلين المخاوف المبررة بشأن افتقار مدرب سبورتنج لشبونة إلى الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وتمسكه الصارم بتشكيلة 3-4-3 التي نادرًا ما نجحت في كرة القدم الإنجليزية.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    تجاهل علامات التحذير

    كما أن تعيين أموريم قوض نصيحة المدير الرياضي دان أشوورث، وكان عاملاً رئيسياً في رحيله المفاجئ بعد خمسة أشهر من تعيينه قادماً من نيوكاسل. قيل إن راتكليف لم يكن معجباً بتوصية أشوورث بتعيين مدربين من ذوي الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن ذلك أظهر أنه لا يستطيع التفكير خارج الصندوق.

    ولكن بعد أن أثبت أموريم أنه أسوأ مدرب مر على مانشستر يونايتد في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل معدل فوز بلغ 32٪ فقط، وأشرف على أسوأ نتيجة للنادي في الدوري منذ 51 عامًا، اتضح أن مانشستر يونايتد لن ينظر إلا في المدربين الذين لديهم خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لتعيينهم بشكل دائم.

    بلغت التكلفة الإجمالية لإقالة تين هاج، إلى جانب تعيين وإقالة كل من أموريم وأشوورث، حوالي 37 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى محو المدخرات التي حققتها إجراءات راتكليف المثيرة للجدل لخفض التكاليف. على سبيل المثال، أدى فصل 250 موظفًا في الجولة الأولى من التسريحات في عام 2024 إلى توفير ما بين 8 و10 ملايين جنيه إسترليني للنادي. ومنذ ذلك الحين، تم فصل 200 موظف آخر.

    ثم هناك الإجراءات البخيلة، مثل إنهاء وجبات الغداء المجانية للموظفين وإلغاء حفلات عيد الميلاد والمكافآت. كما أدى راتكليف إلى تنفير المشجعين الذين يحضرون المباريات وإثارة المزيد من احتجاجات المشجعين من خلال رفع أسعار التذاكر، مدعيًا بشكل غريب أن مانشستر يونايتد لا ينبغي أن يتقاضى أقل من فولهام، وإنهاء التخفيضات في الأسعار لمن هم فوق 65 عامًا والأطفال.

  • Avram Glazer and Sir Jim Ratcliffe of Man UtdGetty Images/GOAL

    تخفيضات غير بديهية

    بالإضافة إلى التسبب في ألم شديد وعدم استقرار مالي للموظفين الذين خدموا النادي لسنوات عديدة، كانت عمليات التسريح غير منطقية. يمتلك يونايتد الآن عددًا أقل من الكشافين للعثور على المواهب الكبيرة القادمة وفريقًا تجاريًا أصغر لإبرام الصفقات التي كانت تجعلهم محل حسد الأندية في جميع أنحاء أوروبا.

    كان من أول ما فعله السير أليكس فيرجسون عندما تولى مسؤولية مانشستر يونايتد في أواخر الثمانينيات هو تعزيز شبكة الكشافة المحلية. أدى تزايد قوة مانشستر يونايتد في منطقة مانشستر إلى ظهور جيل "كلاس أوف 92" الأسطوري الذي ضم ريان جيجز وديفيد بيكهام وبول سكولز ونيكي بوت وغاري وفيل نيفيل.

    أثار إعلان راتكليف في أكتوبر أن "الأكاديمية قد تراجعت حقًا في مانشستر يونايتد" حيرة آباء اللاعبين والموظفين، كما أن خفض عدد الكشافين لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    المخاوف التجارية

    في حين أن إخفاق راتكليف في اتخاذ قرارات رياضية مهمة يمكن تبريره نظراً لافتقاره للخبرة في هذا المجال، فإن تراجع النادي كقوة تجارية تحت قيادته أمر أكثر خطورة.

    في يناير، تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن في قائمة ديلويت لكرة القدم، التي تصنف الفرق الأوروبية وفقًا لإيراداتها. كان هذا أدنى ترتيب له على الإطلاق، ويرجع هذا التراجع إلى حد كبير إلى انخفاض إيرادات البث التلفزيوني بمقدار 52 مليون يورو بسبب فشله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في المواسم المتتالية. ومع ذلك، فإن مانشستر يونايتد واثق من أنه سيعود إلى الصدارة إذا عاد إلى مسابقة الأندية الأوروبية الأولى، وهو ما يسير عليه حاليًا.

    فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا منذ أن أصبح راتكليف شريكًا في ملكية النادي، وهي أطول فترة يغيب فيها عن البطولة منذ عام 1993، يؤثر على النادي من نواحٍ أخرى. على سبيل المثال، انخفضت قيمة عقده مع شركة أديداس بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني هذا العام بسبب عدم وجوده بين نخبة الأندية الأوروبية.

    كما أن النادي يفتقر إلى راعي لملابس التدريب منذ الموسم الماضي، عندما أنهت Tezos اتفاقها مع النادي. ومع ذلك، تؤكد مصادر النادي أنها مستعدة للانتظار حتى تجد الصفقة المناسبة، سواء من حيث القيمة أو الشريك. كما أن شراكة مانشستر يونايتد مع شركة DXC Technology لرعاية أكمام قمصان الفريق ستنتهي في الصيف، ويبقى أن نرى ما إذا كانت ستجدد أو تستبدل، في حين أنهت شركة الفنادق العملاقة ماريوت الدولية اتفاقية الرعاية مع مانشستر يونايتد العام الماضي.

    هناك أمثلة أخرى على أن علامة مانشستر يونايتد لم تعد قوية كما كانت من قبل. أراد النادي تنظيم مباريات ودية في منتصف الموسم في الشرق الأوسط لسد العجز المالي الناجم عن عدم المشاركة في البطولات الأوروبية، لكنه لم يتمكن من ذلك، في حين انخفض سعر سهمه أيضًا.

    وفقًا لخبير التمويل الكروي كيران ماجواير، يبلغ سعر سهم مانشستر يونايتد حاليًا 17.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بـ 33 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد الذي دفعه راتكليف للحصول على حصته الأقلية قبل عامين، مما يشير إلى أن "السوق يعتقد أن قيمة مانشستر يونايتد أقل بكثير مما دفعه مقابلها".

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    تحسين عملية التوظيف

    على الرغم من هذه الانتكاسات والنتائج السيئة على أرض الملعب، حقق مانشستر يونايتد رقماً قياسياً للنادي بلغ 333.3 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات التجارية العام الماضي، بزيادة تقارب 30 مليون جنيه إسترليني عن العام السابق، وهو خامس أكبر مبلغ في أوروبا. كما ارتفعت إيرادات أيام المباريات من 137 مليون جنيه إسترليني إلى 160 مليون جنيه إسترليني بفضل قوة اللعب في العديد من مباريات الدوري الأوروبي، ولكن من المتوقع أن تنخفض بشكل كبير بسبب لعب 20 مباراة فقط على أرضه هذا الموسم.

    ربما يكون أكبر تحسن شهده مانشستر يونايتد خلال العام الماضي هو في مجال تجنيد اللاعبين. سجل اللاعبون الثلاثة الذين تم التعاقد معهم الصيف الماضي 21 هدفًا من أصل 45 هدفًا سجلها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث يتصدر بريان مبيومو القائمة بتسعة أهداف، بينما ساهم ماتيوس كونها وبنجامين سيسكو، الذي غالبًا ما يلعب كبديل، بستة أهداف لكل منهما.

    كما حقق سيني لامينز نجاحًا كبيرًا في حراسة المرمى، وإذا استمر على هذا المنوال، فسيثبت أنه صفقة ذكية للغاية بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني. كما انخفض متوسط أعمار الفريق، وكذلك تكاليف الرواتب، وهناك شعور بأن جميع اللاعبين الجدد سيؤدون أدوارًا كبيرة في السنوات القادمة. يبدو أن عمليات الشراء المفاجئة في أواخر فترة الانتقالات، مثل أنتوني وكاسيميرو، التي حدثت في ظل النظام السابق، أصبحت شيئًا من الماضي.

    يمكن أن ينسب الفضل في هذه التطورات إلى راتكليف، الذي قام بإعادة هيكلة الفريق التنفيذي للنادي وتعيين كريستوفر فيفيل رئيسًا للتوظيف، وجيسون ويلكوكس مديرًا لكرة القدم، ومايك سانسوني مديرًا جديدًا للبيانات، الذي ساهم في فوز مرسيدس-AMG بتروناس بثمانية ألقاب في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1.

    ومن المزايا الملموسة الأخرى لوصول راتكليف تجديد مرافق تدريب الفريق الأول بتكلفة 50 مليون جنيه إسترليني، والتي دفعها الملياردير من جيبه الخاص.

  • New Manchester United stadiumMan Utd

    النجاح أو الفشل

    ومع ذلك، كان محور فترة رئاسة راتكليف هو مشروع بناء ملعب يتسع لـ 100,000 متفرج، مما سيعزز مستويات إيرادات مانشستر يونايتد ويجعله يحذو حذو ريال مدريد وبرشلونة وتوتنهام في استخدام تجديد الملاعب أو بناء ملاعب جديدة كوسيلة للنمو.

    لقد مر ما يقرب من عام منذ أن كشف مانشستر يونايتد عن خططه لبناء ملعب أولد ترافورد الجديد الذي يريد راتكليف أن يصبح "ويمبلي الشمال"، ولكن على الرغم من تعيين كوليت روش كرئيسة تنفيذية لتطوير الملعب الجديد وإطلاق خطة تجديد المنطقة، لا تزال هناك أسئلة مهمة دون إجابة، مثل متى سيبدأ البناء وكيف سيتم تمويله.

    أفضل ما يمكن قوله عن فترة راتكليف التي استمرت 24 شهراً كشريك في ملكية النادي هو أنه قدم الكثير من الوعود الطموحة التي لم يف بها بعد. وأسوأ ما يمكن قوله هو أنه أخطأ في القرارات المهمة، مما كلفه الكثير، وأظهر أنه شخصية مثيرة للانقسام ومتزايدة الانفصال عن الواقع.

    ومع ذلك، على الرغم من كل الاضطرابات، يمكن لمانشستر يونايتد أن يشير إلى حقيقة أنه بعد مرور عامين على مشروع راتكليف، فإن الفريق الرجالي في صدارة الترتيب للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل الفريق النسائي المركز الثاني في الدوري الممتاز للسيدات، ووصل إلى نهائي كأس الدوري، ويلعب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

    لذا، فإن أكبر خدمة يمكن أن يقدمها راتكليف لنفسه وللمانشستر يونايتد خلال الأشهر القليلة المقبلة هي التزام الهدوء، وتجنب إجراء المزيد من المقابلات، وترك الفرق تتحدث عن نفسها.

