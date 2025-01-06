ثلاثي ليفربول، صخرة دفاع ليفركوزن ونجم الهلال .. لاعبون متاحون للانتقال بالمجان بدءًا من يناير 2025

الصفقات المجانية أصبحت ذهب الانتقالات في السنوات الأخيرة

دخل العشرات من اللاعبين الفترة الحرة في عقودهم مع بدء يناير الجاري، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يُتيح لهم التفاوض والتوقيع بالمجان لأي نادٍ جديد يرغبون به.

زيادة الأعباء المالية على الأندية وقلة الأرباح وقوانين اللعب المالي النظيف كلها عوامل جعلت من الصفقات المجانية "ذهب" الانتقالات في السنوات الأخيرة، ونرى حاليًا كيف أن نادٍ بحجم ريال مدريد يبحث عن تلك الصفقات ويُخطط لها لسنوات وسنوات.

نستعرض معًا أهم اللاعبين الذين دخلوا بالفعل الـ6 أشهر الأخيرة من عقدهم ويُتاح ضمهم بالمجان الصيف القادم ..