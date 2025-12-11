"إذا سمعت هذا الاسم تخسر 3-0 قبل أن تبدأ المباراة!".. الضحية الأولى لميسي يكشف تفاصيل موهبته الاستثنائية ولقب الطفولة

في الوقت الذي تستمر فيه الأساطير حول ليونيل ميسي بالظهور عامًا بعد عام، انبرى حارس مرمى منتخب الإكوادور ليكشف جانبًا غير معروف من قصة نشأة النجم التاريخي، مسلطًا الضوء على اللقب الذي كان يُنادى به عندما كان طفلًا في أكاديمية نيولز أولد بويز. الظهور الإعلامي الأخير للـحارس هيرنان جالينديز، لاعب فريق هوراكان الحالي وحارس منتخب الإكوادور، حمل العديد من التفاصيل المثيرة حول مواجهاته الأولى مع ميسي، عندما كان كلاهما في طور الطفولة داخل أحياء مدينة روزاريو.

جالينديز، الذي يبلغ من العمر اليوم 38 عامًا، استعاد تلك الذكريات خلال مقابلة مع شبكة ESPN، مؤكدًا أنهم "واجهوا ميسي مرات عديدة" في المرحلة السنية للناشئين، عندما كان هو يلعب لفئات نادي روزاريو سنترال، بينما كان ميسي حينها نجمًا صاعدًا في أكاديمية نيولز أولد بويز الشهيرة. إلا أن المفاجأة الأبرز كانت كشفه للقب الذي كان يُطلق على ميسي وقتها، وهو: “الولَد الأشقر الذي يرتدي الرقم 10” أو كما قال حرفيًا بالإسبانية: "El Colorado que juega con la 10".