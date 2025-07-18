انتهى وقت المحليين .. الاتحاد يختار أولى صفقاته الأجنبية من أستون فيلا و"هذا موقف اللاعب وناديه!"

هل ينجح العميد في حسم الصفقة لصالحه؟

منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي.. يركز مسؤولو نادي الاتحاد على سوق اللاعبين المحلي فقط؛ متجاهلين التفاوض مع أي اسم عالمي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد نجح في خطف 3 مواهب شابة رائعة، خلال صيف العام الحالي؛ هم: "محمد برناوي (الهلال)، محمد هزازي (النصر) وعدنان البشري (الأهلي)".

ومساء الجمعة.. أضاف العميد الاتحادي اسمًا رابعًا لهذا الثلاثي؛ وهو متوسط الميدان حامد الغامدي، والذي قامت الإدارة بشرائه نهائيًا من الاتفاق، بعد أن كان يمثل الفريق معارًا منذ يناير 2024.