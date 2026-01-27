ابن الاتحاد "العاق" الذي ظلمه الجمهور صغيرًا وحاوطوه بـ"نظرية المؤامرة" كبيرًا .. نايف عسيري!

هناك من يفضل مواجهة فريقه السابق بحثًا عن محاولة إثبات الذات وجعل مسؤوليه يندمون على التفريط به، وهناك من يقرر ألا يراهن على حالته النفسية في مثل تلك المواقف .. ونايف عسيري وضعه القدر في الطريق الأول، لكنه زاد الجدل جدلًا!

منذ الأمس والجميع يتحدث عما قدمه قلب دفاع الأخدود أمام ناديه السابق الاتحاد، حيث شارك أساسيًا، وشاهد هزيمة فريقه من داخل أرض الملعب، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

لكن الحديث عن نايف عسيري ليس لأسباب فنية في المقام الأول، إنما لأمور "انضباطية" وضعته أمام سهام انتقادات جماهير الاتحاد..