ابن الاتحاد "العاق" الذي ظلمه الجمهور صغيرًا وحاوطوه بـ"نظرية المؤامرة" كبيرًا .. نايف عسيري!

ما سبق هو ما يدور منذ الأمس في الوسط الرياضي جماهيريًا وإعلاميًا، لكن قبل أن نتحدث عن مدى صحة تلك الاتهامات من عدمها، دعونا نذكركم بتاريخ نايف عسيري مع الاتحاد أولًا..
صاحب الـ24 أحد خريجي الفئات السنية بالعميد، قبل أن يتدرج حتى الوصول للفريق الأول في يناير 2022.
لكن قبل الصعود الرسمي للفريق الأول للاتحاد في مطلع عام 2022، سبق أن انضم عسيري لنجوم الصف الأول عدة مرات فيما سبق ذاك العام من أعوام. ربما أشهرها كان في عهد المدرب التشيلي لويس خوسيه سييرا في منتصف عام 2019.
المثير في الأمر أن صاحب الـ18 عامًا آنذاك تعرض للهجوم من بعض جماهير العميد وقتها قبل حتى أن يركل الكرة مع الفريق الأول .. والسبب؟ تشابه الأسماء بينه وبين أحمد عسيري؛ لاعب الاتحاد السابق، إذ شهدت تلك الفترة خلافات بين الأخير وإدارة النادي، أسفرت عن توقيع مخالصة مالية ورحيله!
النهاية كانت بخروج نايف عسيري معارًا عدة مرات من الاتحاد سواء للشعلة أو اللواء، قبل الاستغناء عنه نهائيًا في صيف 2023 للأخدود، ليرحل دون أن يمثل الفريق الأول للعميد في أي مباراة رسمية.
قرار رحيله في الأساس جاء من قبل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو وقتها، حيث استبعده ضمن ثمانية لاعبين آخرين من التدريبات الجماعية لأسباب فنية، ما أسفر عن قرار الإدارة بالسماح له بمغادرة أسوار النادي الذي نشأ بين صفوفه.