يعيش الاتحاد أيامًا صعبة بعد خسارته الكلاسيكو أمام الهلال في دوري روشن السعودي على ملعبه الإنماء وسط جدة بهدفين نظيفين، وقد وجه رئيسه السابق حاتم باعشن رسالة مفاجئة بشأن المهاجم كريم بنزيما للإدارة الحالية بقيادة فهد سندي. فما الذي قاله؟
"كونسيساو أخطأ في هذا الأمر" .. رسالة مفاجئة من رئيس الاتحاد السابق لفهد سندي بشأن كريم بنزيما
موسم الاتحاد
بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.
الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.
نتائج الفريق السلبية أجبرت الإدارة والرئيس فهد سندي على إقالة المدرب لوران بلان، رغم تتويجه بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو والذي قاده في آخر 3 مباريات.
"أخطأ المدرب أمام الهلال"
حاتم باعشن، الرئيس السابق للعميد، وخلال تصريحاته لموقع "365Scores" أشاد بعمل المدرب الجديد، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه أخطأ أمام الهلال باستبعاد حارس المرمى رايكوفيتش والاعتماد على متوسط الميدان الشاب محمد دومبيا بجانب الحارس السعودي الشاب حامد الشنقيطي.
إذ قال موضحًا "المدرب البرتغالي أدار المباريات بطريقة منطقية وعقلانية، إلا أن قراره باستبعاد الحارس الأساسي لصالح منح الفرصة للاعب الشاب دومبيا محل انتقاد، إذ يفتقر اللاعب بعد للخبرة اللازمة لمواجهة المباريات الكبرى".
وأضاف: "وكما ظهر في اللقاء الأخير، فإن الهدفين جاءا نتيجة أخطاء فردية لكل من دومبيا والحارس الشاب الشنقيطي. ومع ذلك، ظل الاتحاد الطرف الأكثر سيطرة خلال معظم مجريات المباراة، ما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء الفريق رغم بعض الهفوات الفردية".
مستقبل بنزيما ورسالة إلى سندي
مستقبل بنزيما وعقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري يُعد أحد أكثر الملفات إثارة وسخونة على طاولة الاتحاد حاليًا، إذ تتضارب الأنباء بين الحديث عن رغبة الطرفين في مواصلة العلاقة بينهما وتجديد العقد لموسم أو موسمين قادمين، وبين الكلام عن سعي كل منهما للانفصال عن الآخر، في ظل الحديث عن حرص المهاجم الفرنسي على العودة إلى أوروبا.
باخشن وجه رسالة إلى إدارة الاتحاد الحالية بقيادة فهد سندي حول مهاجم ريال مدريد السابق، طالبهم خلالها بالبحث عن مهاجم جديد لقيادة الاتحاد في الموسم القادم، ويُعد ذلك طلبًا مفاجئًا نظرًا لمطالبة جل المتابعين باستمرار اللاعب لدوره المهم في هجوم العميد وغرفة ملابسه.
وأضاف "كريم بنزيما لاعب من الطراز الرفيع وبذل كل ما لديه من أجل الفريق، لكن في رأيي الشخصي، يحتاج إلى صانع ألعاب متمكّن وذو مهارة عالية يساعده على تجاوز الرقابة وتهيئة الفرص له بشكل أفضل".
وأضاف: "ورغم ذلك، أرى أن من مصلحة النادي التفكير في التعاقد مع مهاجم جديد في الموسم المقبل، بعد أن قدّم بنزيما كل ما يستطيع. وأود أن أشكره على جهوده الكبيرة وإخلاصه طوال الفترة الماضية".
الهجوم على سندي
الرئيس السابق أبدى ثقته في قدرة الاتحاد الخروج من نفقه المظلم والعودة للمسار الصحيح بتحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.
وأضاف حول انتقادات وهجوم الجمهور على الرئيس الحالي فهد سندي "ما يحدث يُعد ظاهرة سلبية وهجومًا لا مبرر له، فالفوز والخسارة جزء طبيعي من كرة القدم، لكن أحيانًا تطغى العاطفة على صوت العقل. ومن خبرتي، فإن جماهير الاتحاد مشحونة بالعاطفة، لكنها في الوقت ذاته محبة ومخلصة، وتكن الوفاء للنادي ولكل من يخدمه. أتمنى كل التوفيق لأخي فهد سندي ولمجلس إدارته في قيادة العميد نحو العودة إلى منصات التتويج.".
القادم للاتحاد
يستعد الاتحاد حاليًا لمواجهة من العيار الثقيل ستجمعه مع النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الأول بارك بالرياض مساء اليوم.
الفريق سيعود إلى دوري روشن السعودي بمواجهة صعبة مع الخليج وهدافه جوشوا كينج يوم السبت القادم، وبعدها سيلعب للفوز فقط أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وستلعب المباراة في جدة مساء الثلاثاء القادم، ومن ثم ستكون المواجهة الكبرى أمام الأهلي في ديربي جدة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي يوم السبت الـ8 من نوفمبر القادم.
الاتحاد يسعى لإنقاذ فرصه في المنافسة على الألقاب خلال الفترة القادمة، وإلا قد يُصيب جمهوره بالإحباط وخيبة الأمل مبكرًا جدًا، فالفريق يتواجد سابعًا في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 10 نقاط فقط، وبفارق 8 نقاط عن النصر في الصدارة، ولا يُعد الأمر أفضل كثيرًا في مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث لم يجمع الفريق سوى 3 نقاط ليستقر في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن مواطنه الهلال في الصدارة.