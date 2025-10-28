"كونسيساو أخطأ في هذا الأمر" .. رسالة مفاجئة من رئيس الاتحاد السابق لفهد سندي بشأن كريم بنزيما

بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.

الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.

نتائج الفريق السلبية أجبرت الإدارة والرئيس فهد سندي على إقالة المدرب لوران بلان، رغم تتويجه بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو والذي قاده في آخر 3 مباريات.