رفض الاتحاد في 2024 .. نجم روما يرد على عرض السعودية الجديد رسميًا

السعودية تطارد هذا النجم منذ فترة..

حسم أحد نجوم فريق العاصمة الإيطالية روما، موقفه بشكلٍ رسمي ونهائي، من الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الميركاتو الصيفي القادم.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

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وأعقب رونالدو.. قدوم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أبرزهم: "كريم بنزيما، ساديو ماني، رياض محرز وغيرهم الكثير"؛ حيث من المرجح أن يستمر هذا الأمر، في الفترة القادمة.