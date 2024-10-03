"الفرديات" تنقذ لوران بلان المتفرج أمام الأخدود .. وظهور "النسخة العربية" من بيلينجهام في الاتحاد

الاتحاد يواصل مطاردة الهلال..

"الواقعية".. كلمة أصبحت عنوانًا لأغلب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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هذه الكلمة تم ترجمتها بحذافيرها من نادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، في مواجهة نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

العميد الاتحادي فاز (2-1) على الأخدود؛ ليرفع رصيده إلى النقطة 15 من "5 انتصارات وهزيمة"، محتلًا بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، خلف الهلال "المتصدر" بفارق الأهداف، والذي لعب مباراة أقل.

وسجل ثنائية الاتحاد؛ كل من: المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 50، ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار في الدقيقة 89، بينما أحرز صالح آل عباس، هدف الأخدود الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

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المثير في الأمر.. أن الأخدود كان الطرف الأخطر في المباراة، وهدد مرمى الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، في أكثر من مناسبة؛ ولكنه فشل ولو بالخروج بنقطة واحدة فقط.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد الصعب على الأخدود، مساء اليوم الخميس..