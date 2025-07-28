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Al-Ittihad v Al-Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"إذا لم تتدخل سيكون الاتحاد في خطرٍ كبير!" .. نداء استغاثة إلى كريم بنزيما

كريم بنزيما
الاتحاد
دوري روشن السعودي

بنزيما أصبح أمل كل اتحادي داخل الملعب وخارجه..

وجّه الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، نداء استغاثة إلى النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

بنزيما قاد العميد الاتحادي، للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ وذلك بتألقه داخل المستطيل الأخضر، ومساهمته في عديد الصفقات خلال صيف العام الماضي.

وساهم بنزيما في تعاقد الاتحاد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان؛ إلى جانب مواطنه الآخر الجناح موسى ديابي، ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار.

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