اتهام رئيس الاتحاد بمحاولة "التخلص" من كريم بنزيما .. والكلمة الأخيرة في يد هؤلاء!

لا يزال الجميع يترقب "الكلمة الأخيرة"، في مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الاتحاد حتى 30 يونيو 2026؛ حيث أثار اللاعب الجدل بشأن استمراره، أو رحيله بختام الموسم الرياضي الحالي.

وأكد المهاجم الفرنسي أنه يريد الاستمرار لمدة عامين أخريين، قبل اعتزال كرة القدم؛ ولكنه لا يعرف هل سيكون ذلك مع الفريق الاتحادي، أو أي نادٍ آخر.