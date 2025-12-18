معسكر دبي يغير خطة الاتحاد .. "تجربة كونسيساو" تفتح باب التجديد لعقد فابينيو بشرط وحيد!

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن اللجنة الفنية، تدرس طرح ملف تجديد عقد فابينيو تفاريس، أيضًا، والذي يستعد لدخول الفترة الحرة في يناير.

الجديد في الأمر، أن دراسة اللجنة الفنية تأتي من منطلق استغلال فابينيو في مركز جديد في تشكيل الاتحاد، وهو الاستفادة منه كمدافع، بجوار دانيلو بيريرا، في بعض المباريات، بدلًا من لاعب الوسط، وهو ما وضح جليًا خلال المباراتين التجريبيتين اللتين خاضهما الاتحاد في المعسكر الإعدادي الأخير في دبي.

وقرر كونسيساو، تجربة فابينيو كمدافع، في المباراتين الوديتين أمام بالم سيتي وجلف يونايتد، حيث حقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على الأول بنتيجة (6-0)، والثاني (5-0).

وفي حالة توصل اللجنة الفنية إلى نتيجة إيجابية بشأن تلك الدراسة، فسيتم البدء في التفاوض مع فابينيو من أجل تجديد عقده، رغم اتجاه اللجنة، في وقت سابق، نحو تأجيل ملف التجديد مع البرازيلي، فضلًا عن بنزيما وكانتي إلى نهاية الموسم الجاري.

وتخطط اللجنة الفنية في الاتحاد، بدء النقاش مع الثلاثي في فترة التوقف، خلال ديسمبر الجاري، قبل دخولهم الفترة الحرة، التي تتيح لهم التفاوض لأي نادٍ دون العودة إلى ناديهم الأصلي.