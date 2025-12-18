Fabinho Hossam Aouar IttihadGetty
محمود خالد

معسكر دبي يغير خطة الاتحاد .. "تجربة كونسيساو" تفتح باب التجديد لعقد فابينيو بشرط وحيد!

تغيير في خطة العميد..

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، بات مستقبل العديد من النجوم، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على المحك، في الوقت الذي استقرّ فيه المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، على تجديد عقود "3" أجانب فقط.

ومن المقرر أن يدخل عدد من لاعبي الاتحاد، الفترة الحرة، في يناير، حيث تنتهي عقودهم، في صيف 2026، وأبرزهم كريم بنزيما، دانيلو بيريرا، نجولو كانتي، فابينيو، حسن كادش، يان كارلو سيميتش، عبد العزيز البيشي، حسن كادش، عوض الناشري.

    التجديد لثلاثي الاتحاد

    وأفادت تقارير إعلامية، بأن كونسيساو، استقرّ على تجديد عقود 3 محترفين أجانب فقط في الاتحاد، وهم "كريم بنزيما، نجولو كانتي، دانيلو بيريرا".

    وجاء قرار كونسيساو، في ظل الاعتماد على الثلاثي كـ"ركيزة أساسية" في صفوف العميد، فيما يبحث مسؤولو الاتحاد عن ضم لاعب أجنبي جديد لتدعيم نواقص الفريق.

    وطبقًا لذلك، فقد بات السؤال مطروحًا حول مستقبل البرازيلي فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، مع تردد أنباء خلال الفترة الماضية، بأنه يعد مرشحًا لمغادرة العميد، رغم انضمامه مؤخرًا لقائمة منتخب البرازيل، تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

    اتجاه جديد حول مستقبل فابينيو

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن اللجنة الفنية، تدرس طرح ملف تجديد عقد فابينيو تفاريس، أيضًا، والذي يستعد لدخول الفترة الحرة في يناير.

    الجديد في الأمر، أن دراسة اللجنة الفنية تأتي من منطلق استغلال فابينيو في مركز جديد في تشكيل الاتحاد، وهو الاستفادة منه كمدافع، بجوار دانيلو بيريرا، في بعض المباريات، بدلًا من لاعب الوسط، وهو ما وضح جليًا خلال المباراتين التجريبيتين اللتين خاضهما الاتحاد في المعسكر الإعدادي الأخير في دبي.

    وقرر كونسيساو، تجربة فابينيو كمدافع، في المباراتين الوديتين أمام بالم سيتي وجلف يونايتد، حيث حقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على الأول بنتيجة (6-0)، والثاني (5-0).

    وفي حالة توصل اللجنة الفنية إلى نتيجة إيجابية بشأن تلك الدراسة، فسيتم البدء في التفاوض مع فابينيو من أجل تجديد عقده، رغم اتجاه اللجنة، في وقت سابق، نحو تأجيل ملف التجديد مع البرازيلي، فضلًا عن بنزيما وكانتي إلى نهاية الموسم الجاري.

    وتخطط اللجنة الفنية في الاتحاد، بدء النقاش مع الثلاثي في فترة التوقف، خلال ديسمبر الجاري، قبل دخولهم الفترة الحرة، التي تتيح لهم التفاوض لأي نادٍ دون العودة إلى ناديهم الأصلي.

    ماذا قدم ثلاثي العميد؟

    ولعب كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو، دورًا رئيسًا في موسم الاتحاد "التاريخي" في 2024-2025، حيث فازت كتيبة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، بثنائية دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    وكان الثلاثي قد انتقل إلى الاتحاد، في صيف 2023، حيث جاء بنزيما في صفقة حرة من ريال مدريد، فيما انتقل نجولو كانتي "حرًا" من تشيلسي، بينما تم التعاقد مع فابينيو، من ليفربول، مقابل 46.7 مليون يورو.

    وفيما يلي، نستعرض أرقام الثلاثي مع الاتحاد، منذ انتقالهم إلى جدة، في صيف 2023..

    * كريم بنزيما شارك في 74 مباراة رسمية، سجل خلالها 49 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.

    * نجولو كانتي شارك في 95 مباراة رسمية، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

    * فابينيو شارك في 83 مباراة رسمية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

    وعاد فابينيو مؤخرًا إلى قائمة منتخب البرازيل، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، للمشاركة في معسكر نوفمبر، ليخوض المباراة التجريبية أمام تونس.

    أما عن كانتي، فقد قرر ديديه ديشان، استدعاءه لمنتخب فرنسا، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، حيث قاد الديوك إلى نصف النهائي، كما انضم مؤخرًا إلى المنتخب، ليساهم في تأهل بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2026.

    وبالحديث عن بنزيما، فقد أعرب حامل الكرة الذهبية عام 2022، عن رغبته في تمثيل منتخب فرنسا، مجددًا، حيث لم يمثل الديوك منذ مونديال قطر، الذي شهد أزمته مع ديشان، وخروجه من البطولة.

    ما ينتظر الاتحاد

    ومن المقرر أن يفتقد الاتحاد، خدمات اثنين من لاعبيه، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تنطلق "الأحد"، وهما المالي محمدو دومبيا، والجزائري حسام عوار.

    وتعود عجلة دوري روشن، للدوران، الخميس المُقبل، بانطلاق منافسات الجولة الحادية عشرة، بعد تأجيل الجولة العاشرة بسبب تأهل المنتخب السعودي، إلى نصف نهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025"، حيث يعود الاتحاد بخوض مباراة الكلاسيكو ضد الشباب، السبت، على ملعب الإنماء.

    وقبل قمة الشباب، يخوض الاتحاد مواجهة ناساف الأوزبكي، الثلاثاء المُقبل، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ويحل الاتحاد، في المركز السابع من ترتيب دوري روشن، برصيد 14 نقطة، بعد مرور تسع جولات، فيما ضرب العميد موعدًا مع الخلود - المتأهل لأول مرة - في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يحتل المركز الثامن في جدول "مجموعة الغرب" من دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 6 نقاط، قبل ثلاث جولات على نهاية المرحلة.

