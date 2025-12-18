معسكر دبي يغير خطة الاتحاد .. "تجربة كونسيساو" تفتح باب التجديد لعقد فابينيو بشرط وحيد!

ولعب كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو، دورًا رئيسًا في موسم الاتحاد "التاريخي" في 2024-2025، حيث فازت كتيبة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، بثنائية دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان الثلاثي قد انتقل إلى الاتحاد، في صيف 2023، حيث جاء بنزيما في صفقة حرة من ريال مدريد، فيما انتقل نجولو كانتي "حرًا" من تشيلسي، بينما تم التعاقد مع فابينيو، من ليفربول، مقابل 46.7 مليون يورو.
وفيما يلي، نستعرض أرقام الثلاثي مع الاتحاد، منذ انتقالهم إلى جدة، في صيف 2023..
* كريم بنزيما شارك في 74 مباراة رسمية، سجل خلالها 49 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.
* نجولو كانتي شارك في 95 مباراة رسمية، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.
* فابينيو شارك في 83 مباراة رسمية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.
وعاد فابينيو مؤخرًا إلى قائمة منتخب البرازيل، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، للمشاركة في معسكر نوفمبر، ليخوض المباراة التجريبية أمام تونس.
أما عن كانتي، فقد قرر ديديه ديشان، استدعاءه لمنتخب فرنسا، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، حيث قاد الديوك إلى نصف النهائي، كما انضم مؤخرًا إلى المنتخب، ليساهم في تأهل بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وبالحديث عن بنزيما، فقد أعرب حامل الكرة الذهبية عام 2022، عن رغبته في تمثيل منتخب فرنسا، مجددًا، حيث لم يمثل الديوك منذ مونديال قطر، الذي شهد أزمته مع ديشان، وخروجه من البطولة.