الاتحاد ضد ضمك | هنا ملخص تدمير العميد .. وكفى عبثًا أيها المشككون!

رغم كل شيء، الأمل قائم بعد رباعية ضمك..

SHAHID

يقاتل الاتحاد على أمله الوحيد المتبقي في الموسم الجاري حيث التأهل لدوري أبطال آسيا 2، فخطى خطوة جديدة نحوه بالفوز الليلة أمام ضمك برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من دوري روشن السعودي.

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العميد سجل رباعيته عن طريق جوتا، طلال حاجي، مروان الصحفي وفرحة الشمراني في الدقائق 39، 48، 78 و87 من عمر المباراة. فيما جاء هدف ضمك الوحيد في الدقيقة 3+90 عن طريق فاروق شافعي.

هذا الفوز رفع رصيد العميد للنقطة 54 محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب، في انتظار ما ستؤول إليه مواجهة الجولة الأخيرة أمام النصر.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح المباراة داخل المستطيل الأخضر وخارجه..

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