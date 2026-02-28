سيناريو حمد الله يطبخ على نار هادئة .. الاتحاد يتحرك قانونيًا ضد أحد أندية العاصمة!

وأفادت صحيفة "عكاظ"، بأن إدارة الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب دولي سابق، يعمل إداريًا في أحد أندية العاصمة، بسبب تفاوضه مع لاعبي العميد بطريقة غير نظامية، سواءً عبر غرفة الملابس أو الرسائل النصية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

اللاعبون المذكورون في ملف التفاوض، لم يدخلوا الفترة الحرة في عقدهم مع الاتحاد، فيما يتضمن الاتهام محاولات الشخص محل الاتهام، لتحريض اللاعبين من أجل الضغط على النادي.

وجهزت الإدارة القانونية بالاتحاد، ملفًا كاملًا، مدعومًا بالدليل، من أجل تعزيز موقف النادي والحفاظ على حقوقه.

يأتي ذلك في إطار لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تجيز فقط التفاوض مع اللاعب دون العودة لإدارة ناديه، إذا دخل فترة الـ6 شهور الأخيرة في عقده، بينما يُلزم النادي الذي يعتزم إبرام عقد مع لاعب محترف، بأن يبلغ ناديه الحالي كتابيًا، قبل الدخول في مفاوضات معه.