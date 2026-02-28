Goal.com
مباشر
Abderrazak Hamdallah - ittihad 2023Al Ittihad Twitter
محمود خالد

سيناريو حمد الله يطبخ على نار هادئة .. الاتحاد يتحرك قانونيًا ضد أحد أندية العاصمة!

هل نشهد أزمة الموسم؟

يبدو أننا أمام سيناريو جديد قد يعيد إلى الأذهان، ما حدث مع نادي الاتحاد، ونجمه السابق عبد الرزاق حمد الله، قبل ما يقارب من "4" سنوات.

الاتحاد - هذه المرة - قرر أن يتجه إلى القانون، من أجل المطالبة بحقوقه إزاء أحد أندية العاصمة، في قضية تتعلق بأزمة "الفترة المحمية".

  • ماذا حدث؟

    وأفادت صحيفة "عكاظ"، بأن إدارة الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب دولي سابق، يعمل إداريًا في أحد أندية العاصمة، بسبب تفاوضه مع لاعبي العميد بطريقة غير نظامية، سواءً عبر غرفة الملابس أو الرسائل النصية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

    اللاعبون المذكورون في ملف التفاوض، لم يدخلوا الفترة الحرة في عقدهم مع الاتحاد، فيما يتضمن الاتهام محاولات الشخص محل الاتهام، لتحريض اللاعبين من أجل الضغط على النادي.

    وجهزت الإدارة القانونية بالاتحاد، ملفًا كاملًا، مدعومًا بالدليل، من أجل تعزيز موقف النادي والحفاظ على حقوقه.

    يأتي ذلك في إطار لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تجيز فقط التفاوض مع اللاعب دون العودة لإدارة ناديه، إذا دخل فترة الـ6 شهور الأخيرة في عقده، بينما يُلزم النادي الذي يعتزم إبرام عقد مع لاعب محترف، بأن يبلغ ناديه الحالي كتابيًا، قبل الدخول في مفاوضات معه.

    • إعلان
  • Abderrazak Hamdallah Hamed Al-BalawiGetty / social gfx

    سيناريو جديد لقضية حمد الله؟

    وكانت لجنة الاحتراف، قد أقرت في أغسطس 2022، إيقاف النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، وغرامة قدرها 300 ألف ريال، لمدة أربعة شهور وحرمان نادي الاتحاد، من التسجيل لفترة انتقالات وغرامة 500 ألف ريال، مع إيقاف حامد البلوي، المدير التنفيذي آنذاك، لستة شهور، ومدير الفريق مشعل السعيد، لثلاثة شهور.

    جاء ذلك على خلفية القضية التي عُرفت إعلاميًا، بـ"تسجيلات حمد الله"،، والتي تضمنت تقدم إدارة نادي النضر، بشكوى رسمية ضد الاتحاد، تتضمن تفاوضه مع اللاعب المغربي أثناء سريان عقده مع الأصفر.

  • "الشارع الرياضي ينتظر حسمًا سريعًا"

    من جانبه، وجه الإعلامي فارس الفزي، رسالة تتعلق بقضية التفاوض مع لاعب مرتبط بعقد دون موافقة ناديه، مؤكدًا أن العقوبات المنتظرة، في حالة ثبوت المخالفة، قد تصل إلى إيقاف الشخص المعني، وغرامات مالية، وحرمان النادي من التسجيل لفترة أو فترتين، إضافة إلى تعويضات عن التحريض على فسخ التعاقد.

    وأضاف الفزي "تقديرًا لحساسية الملف، متى تصدر اللجان المختصة في اتحاد القدم قرارها؟ القضية واضحة المعالم واللوائح محددة، والشارع الرياضي ينتظر حسمًا سريعًا، مع وجود أمين عام جديد من مهامه تسريع الإجراءات التي كانت سابقًا تستغرق وقتًا طويلًا. نترقب، هل يتغير الإيقاع أم يبقى المشهد كما كان؟"

  • مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 24 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

    وقاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب آل نهيان، والإياب في ملعب الإنماء، خلال يومي 3 و10 مارس.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

دوري أبطال آسيا النخبة
الوحدة crest
الوحدة
الوحدة
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0