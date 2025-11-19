Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport
أحمد رفعت

"مؤشر خطير وسيتسبب في مشكلة كبيرة" .. الاتحاد يفاوض محمد العويس دون علم كونسيساو!

الاتحاد على وشك الدخول في أزمة مع كونسيساو

كشف الإعلامي هتان النجار، عن مشكلة كبيرة قد تحدث داخل نادي الاتحاد، بعد التصريحات التي خرج بها المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الرياض.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الرياض مساء الجمعة، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

    ماذا قال كونسيساو؟

    أعرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن رغبته في التحدث باللغة العربية ليتمكن من إيصال رسائله بشكل أوضح للإعلام السعودي، مؤكدًا تقديره للتواصل المباشر والدقيق مع الجماهير والصحافة.

    وأوضح كونسيساو خلال حديثه في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء، أن اسمه ارتبط في الفترة الماضية بالعديد من الأخبار غير الدقيقة، مضيفًا: "سواء بقيت هنا شهرًا أو شهرين أو عشر سنوات.. ما سيصدر مني دائمًا هو الصراحة".

    كما شدد المدرب البرتغالي على أنه لم يطلب مطلقًا تغيير أي لاعب في قائمة الفريق، نافياً وجود أي نقاش أو تواصل مع إدارة النادي حول هذا الموضوع، في رد مباشر على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة.

    وكانت تقارير قد تحدثت عن مطالبة كونسيساو بالتعاقد مع حارس محلي وعدم رغبته في استمرار الحارس الأجنبي الصربي بريدراج رايكوفيتش، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل الحارس.

    لكن تصريحات كونسيساو الأخيرة جاءت لتحسم الجدل بشكل قاطع، مؤكدة استمرار رايكوفيتش مع الاتحاد، على الأقل في المرحلة الحالية، إلى حين ظهور مستجدات أخرى محتملة في هذا الملف.

  • "تصريح كونسيساو مؤشر خطير"

    وقال النجار خلال تصريحات عبر برنامج "نادينا": "تصريح كونسيساو بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الرياض، أعتبره مؤشرًا خطيرًا جدًا داخل البيت الاتحاد، لا يوجد دخان دون نار".

    وأضاف: "الأمر الأكثر أهمية أن المدرب كان واضحًا جدًا لو كنت أتحدث العربية، يعني أن الحوار لو كان مفتوحًا لكان أوضح العديد من الأمور".

    وواصل: "ما قاله كونسيساو خطير لأنه خلال الفترة الماضية انتشرت أخبار تؤكد على أنه يرغب في التعاقد مع حارس مرمى محلي بهدف الاستفادة بالعناصر الأجنبية الثمانية داخل أرضية الملعب بعيدًا عن حراسة المرمى".

    "الاتحاد يتفاوض مع العويس"

    النجار أوضح: "للأمانة من خلال اتصالات أجريتها خلال الساعات الماضية من خارج الاتحاد، بما يتعلق بالتفاوض مع محمد العويس، وتأكدت بأنه كان هناك رغبة اتحادية بالتعاقد مع محمد العويس".

    وتابع: "يمكن تقريبًا الشيء الوحيد الحاجز في المفاوضات، هو رغبة العويس في ضمان اللعب أساسيًا، وهذا الأمر متاح له في العلا أكثر من الاتحاد، ولا يمكن أن يقدم له ضمانات باللعب أساسيًا من جانب إدارة الاتحاد، ولكن تأكدت بأن هناك مفاوضات بالفعل معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

  • "مؤشر غير إيجابي قد يتسبب في أزمة"

    الإعلامي الرياضي استطرد قائلًا: "خروج المدرب كونسيساو بتصريحات يقول فيها أن ما تردد بشأن التفاوض مع لاعبين جدد غير صحيح، مع العلم بأن أغلب الأخبار خرجت برغبة التعاقد مع لاعب مواليد في الهجوم، وكل المصادر هذه قريبة من مجلس الإدارة وليس مجرد أخبار غير دقيقة".

    وأردف: "هل يعقل أن يتم التفاوض مع لاعبين دون علم المدرب فهذه إشكالية كبيرة جدًا، وكلامه واضح وصريح".

    واختتم تصريحاته قائلًا: "كل ما يحدث مؤشر غير إيجابي بالمرة، بسبب شخصية كونسيساو الذي لا يحب أن يتدخل أحد في عمله، وهذا الأمر قد يتسبب في أزمة مرتقبة خلال الفترة المقبلة".

  • موسم الاتحاد 2025-26

    بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 بصورة متذبذبة، بعدما افتتح موسمه بخسارة لقب كأس السوبر السعودي. فقد ودّع البطولة من دور نصف النهائي إثر الهزيمة أمام النصر بنتيجة (1-2)، في مباراة لم يُقدّم فيها الفريق المستوى المأمول.

    دوري روشن السعودي.. نتائج متباينة

    وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 8 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات فقط، مقابل تعادلين وثلاث هزائم، ما عكس حالة عدم الاستقرار الفني للفريق هذا الموسم.

    وجاءت الخسائر الثلاث أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم الهلال في الجولة السادسة، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة في ديربي جدة أمام الأهلي خلال الجولة الثامنة.

    النخبة الآسيوية.. بداية صعبة وردّة فعل قوية

    قاريًا، لم يكن الظهور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة مقنعًا؛ إذ خسر الاتحاد مباراتيه أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية.

    إلا أن الفريق عاد لاحقًا لتصحيح المسار، محققًا فوزين كبيرين؛ الأول على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، والثاني على الشارقة الإماراتي بثلاثية دون رد، ليُعيد شيئًا من التوازن لمسيرته الآسيوية.

    كأس الملك.. تأهل مهم

    وفي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، نجح الاتحاد في العبور إلى دور ربع النهائي، بعد فوز ثمين على النصر، ليواصل مشواره في البطولة بثقة أكبر.

