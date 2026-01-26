نجوم الاتحاد يشعرون بالغضب!.. سيرجيو كونسيساو يخرج بـ"اعترافات مثيرة" ويكشف عن تحرك رسمي منه

وفي هذا السياق.. اعترف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ بوجود حالة من "الغضب" بين نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

كونسيساو أشار في المؤتمر الصحفي بعد لقاء الأخدود، مساء اليوم الإثنين، إلى أن نجوم الاتحاد "غير سعداء"؛ بسبب الضغط الذي يعيشونه في الفترة الحالية، بين التدريبات والمباريات.

وأضاف: "الاتحاد سيواجه فريق الفتح بعد 3 أيام، وسيكون منافسنا قد تحصل على يوم إضافي من الراحة؛ وبعدها سنقابل نادي النجمة، في ظرف 72 ساعة أيضًا".

وتابع المدير الفني البرتغالي: "مع ضغط المباريات وعدم الراحة؛ فإن تفكير اللاعبين يبدأ في التغيّر".