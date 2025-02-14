الجمهور شعر بالقلق! .. حسم مصير ثنائي الاتحاد الأجنبي من مواجهة الوحدة

الاتحاد في صدارة دوري روشن "وحيدًا"..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة مهمة ضد الوحدة، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025، برصيد 49 نقطة من 16 انتصارًا وتعادل، مقابل هزيمتين.

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ويبتعد الاتحاد بفارق نقطة واحدة، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الوصيف"، الذي خاض مباراته في الجولة 20؛ أي أن العميد سيكون أمام فرصة لتوسيع الفارق إلى 4 نقاط.