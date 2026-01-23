بعد انفجاره في وجع لقجع .. الاتحاد الكاميروني يدافع عن صامويل إيتو ويشكك في عقوبة الكاف "السريعة"!

ورد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ببيان رسمي، تعليقًا على العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط بحق رئيسه صامويل إيتو، حيث أبدى الاتحاد المحلي دهشته من "التباين" في سرعة إصدار العقوبة، والتي جاءت بعد أقل من ساعتين من جلسة الاستماع، والتأخير الطويل، وغير المحدد، في الإبلاغ عن حيثيات القرار الذي يمس سمعة وشرف رئيس الاتحاد أثناء ممارسة مهامه، على حد وصف البيان.

واستشهد الاتحاد الكاميروني بواقعة "تأديبية" سابقة، استغرقت أكثر من "9" شهور من أجل الحصول على الحيثيات وتحديد موعد لجلسة الاستماع، فيما تمسك الاتحاد بإجراءات عادلة، واحترام الآجال المعقولة، وفعالية سبل الطعن القانونية.

واختتم البيان بجملة "سيظل الاتحاد يقظًا فيما يتعلق بمتطلبات هذه الضمانات الأساسية، وبشرف أعضائه، وأبعد من ذلك، بمصداقة الحوكمة الرياضية في إفريقيا والعالم".