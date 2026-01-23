FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP
بعد انفجاره في وجع لقجع .. الاتحاد الكاميروني يدافع عن صامويل إيتو ويشكك في عقوبة الكاف "السريعة"!

من غضب وانسحاب محتمل إلى العقوبة "الصادرة بعد ساعتين"

وكأن صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد قرر الانضمام إلى "الجبهة المعارضة" للاتحاد الإفريقي "كاف"، لينقل الصراع من المدرجات إلى البيانات.

وبدأت القصة منذ مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، التي شهدت خروج الكاميرون على يد المغرب، بعد الخسارة بهدفين دون رد، حيث رصدت الكاميرات، صامويل إيتو، وهو ينفجر غضبًا في المدرجات، حيث بدا وكأنه يصب غضبه تجاه فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية.

  • سوء سلوك .. عقوبة الكاف ضد إيتو

    وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارًا بتوجيه عقوبة "سوء السلوك" إلى صامويل إيتو، بالمنع من دخول الملاعب لـ4 مباريات رسمية، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بداعي انتهاكه مبادئ الروح الرياضية خلال مباراة المغرب.

  • العقوبة صدرت بعد ساعتين

    ورد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ببيان رسمي، تعليقًا على العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط بحق رئيسه صامويل إيتو، حيث أبدى الاتحاد المحلي دهشته من "التباين" في سرعة إصدار العقوبة، والتي جاءت بعد أقل من ساعتين من جلسة الاستماع، والتأخير الطويل، وغير المحدد، في الإبلاغ عن حيثيات القرار الذي يمس سمعة وشرف رئيس الاتحاد أثناء ممارسة مهامه، على حد وصف البيان.

    واستشهد الاتحاد الكاميروني بواقعة "تأديبية" سابقة، استغرقت أكثر من "9" شهور من أجل الحصول على الحيثيات وتحديد موعد لجلسة الاستماع، فيما تمسك الاتحاد بإجراءات عادلة، واحترام الآجال المعقولة، وفعالية سبل الطعن القانونية.

    واختتم البيان بجملة "سيظل الاتحاد يقظًا فيما يتعلق بمتطلبات هذه الضمانات الأساسية، وبشرف أعضائه، وأبعد من ذلك، بمصداقة الحوكمة الرياضية في إفريقيا والعالم".

    إيتو: كنا سننسحب أمام المغرب!

    ولم يتوقف جدل إيتو عند تصرفه في مباراة المغرب، بل تطور إلى تصريح مفاجئ أطلقه، تعليقًا على انسحاب السنغال أمام أسود الأطلس في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

    واعترف إيتو، في حوار مع قناة "فرانس 24"، بأن الانسحاب كان خيارًا مطروحًا في مواجهة المغرب، مضيفًا إنه لا يوجه اتهامات مباشرة للحكام، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، ولكنه يدعو الكاف لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأداء مستقبلًا.

    وأشاد إيتو بقرار المدير الفني للسنغال، بابي ثياو، بالانسحاب في مباراة المغرب، اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء في آخر دقائق الشوط الثاني، والذي وصفه بـ"الجريء"، فيما تحدث عن أحداث مباراة المغرب، قائلًا إن مشاعر التوتر بلغت حد اقتراح أحد المقربين بالانسحاب الفوري، وإن قرار الانسحاب كان بالإمكان اتخاذه في لحظة انفعال.

  • اعترف بالبكاء وطالب بالثأر

    وعقب خسارة الكاميرون بثنائية المغاربة، حرص نجم برشلونة وإنتر الأسبق على التوجه إلى اللاعبين عقب نهاية المباراة، حيث وجه خطابًا مؤثرًا لهم، في غرفة خلع الملابس، قائلًا: "عندما رأيتكم تحزنون، دمعت عيناي، لكنكم قدمتم أداء يليق بالكاميرون، لا يسعني إلا أن أفخر بكم، شكرًا على كل ما قدمتموه".

    في المقابل، وجه إيتو رسالة تحفيز للاعبين، بقوله "هذا انتصارنا الأول يا شباب، صدقوني. في البطولة المُقبلة، سنسعى للفوز بها.

    استمعوا إليّ جيدًا يا شباب، من اليوم، ابدأوا الاستعداد، سنثأر لأنفسنا، لم نرَ مجموعة متورطة في فضيحة، الفضل يعود إليكم أيضًا".

  • Sadio Mane Senegalgetty

    ساديو ماني ينقذ حلم السنغال

    وقرر بابي ثياو، سحب لاعبي السنغال إلى غرفة خلع الملابس، على إثر قرار الحكم جاك جان ندالا، باحتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، بعد دقائق من إلغاء هدف لأسود التيرانجا، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، حينما كانت لوحة النتيجة تشير للتعادل السلبي.

    وظل ساديو ماني، في أرض الملعب، رافضًا انسحاب منتخب بلاده، بناءً على نصيحة من الفرنسي كلود لوروا، قبل أن يتوجه إلى غرفة الملابس لإقناع زملائه بالعودة لاستكمال الدقائق الأخيرة.

    وبالفعل، عاد لاعبو السنغال، ليمنحهم القدر فرصة أخرى، حينما أهدر براهيم دياز، ركلة الجزاء المغربية، بعد تسديدها برعونة، على طريقة بانينكا، لم يجد معها الحارس إدوارد ميندي، أي صعوبة في الإمساك بالكرة.

    وذهب المنتخبان لشوطين إضافيين، قبل أن يوقع باب جايي على هدف الانتصار في الدقيقة 94، ليتوج السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، للمرة الثانية في تاريخه.

    وببادرة طيبة، حرص لاعبو المنتخب السنغالي على تكريم ساديو ماني، بإعطائه شارة القيادة، ومنحه شرف رفع الكأس الإفريقية.

