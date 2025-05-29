"الاتحاد سيستمتع ويفوز" .. لوران بلان يعلن التحدي قبل نهائي كأس الملك ومدرب القادسية يحرجه: لدينا لاعب متمرس في هذه المباريات

نهائي الكأس يشتعل مبكرًا..

تحدث لوران بلان وميشيل جونزاليس، المديران الفنيان لناديي الاتحاد والقادسية - على التوالي -، قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يواجه نظيره القادسية، في تمام الساعة التاسعة من مساء غدٍ الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ويسعى العميد الاتحادي للجمع بين الثنائية المحلية، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بعد أن توّج في وقتٍ سابق، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ومن ناحيته.. يتمنى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المملوك لشركة "أرامكو"؛ التتويج بأول ألقابه التاريخية، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.