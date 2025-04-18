الإدارة لم تصمت .. أول تحرك من مسؤولي الاتحاد بعد السقوط أمام الفتح

هزيمة زلزلت "صدارة" نادي الاتحاد..

تحرك مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة رئيس الشركة "غير الربحية" لؤي مشعبي، بشكلٍ عاجل؛ بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم "المفاجئة"، ضد الفتح.

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الاتحاد سقط (0-2) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبهذه النتيجة.. تجمد الاتحاد عند النقطة 65 في "الصدارة"؛ ليتقلص الفارق بينه ونادي الهلال، صاحب "المركز الثاني" في جدول ترتيب الدوري، إلى 4 نقاط فقط.