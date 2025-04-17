"عذاب كريم بنزيما يعود والآن اتضح لماذا الأهلي يريد جوزيه جوميز!" .. لوران بلان الفقير يدمر الاتحاد أمام الفتح

الدوري أصبح في خطر كبير يا الاتحاد..

الآن.. أصبح "ناقوس الخطر" يدوي داخل نادي الاتحاد؛ خوفًا من ضياع لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

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الاتحاد سقط في فخ الخسارة (0-2) أمام الفتح، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ثنائية الفتح في شباك العميد الاتحادي؛ جاءتا عن طريق أمين سباي وماتياس فارجاس، في الدقيقتين 10 و69 على التوالي.

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وبهذه النتيجة.. تجمد الاتحاد عند النقطة 65 في "الصدارة"؛ ليتقلص الفارق بينه ونادي الهلال، صاحب "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، إلى 4 نقاط فقط.

ومن ناحيته.. وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى النقطة 29، في المركز "الثالث عشر" مؤقتًا، بجدول ترتيب الدوري.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط الاتحاد أمام الفتح، مساء اليوم الخميس..