لجنة الحكام تعترف .. "خطأ" أنقذ الاتحاد من السقوط أمام الخلود

الاتحاد تساوى مع الهلال في النقاط بعد الفوز على الخلود..

في كل جولة تقريبًا من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، لابد أن تكون هناك مباراة على الأقل، تشهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

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وضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي، كانت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد ضيفه الخلود؛ هي مثار الجدل الأكبر هذه المرة.

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الحكم ماجد الشمراني احتسب "ركلة جزاء" للفريق الاتحادي، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الخلود (2-1).

هذه "الركلة الجزائية" التي جاء منها تعادل الاتحاد (2-2)، أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي؛ حيث اعتبرها البعض صحيحة، بينما وصفها آخرون بأنها "من وحي الخيال".