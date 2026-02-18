Getty Images Sport
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤكد التحقيق مع جيانلوكا بريستياني بعد أن اتهم نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور لاعب بنفيكا باستخدام عبارات عنصرية
فينيسيوس جونيور ومبابي يتحدثان ضد الإساءة
توقفت المباراة لمدة 10 دقائق تقريبًا بعد أن دخل فينيسيوس في مشادة كلامية حادة مع مشجعي بنفيكا أثناء احتفاله بهدفه الحاسم. وبينما كانت الفرق تستعد لعودة بنفيكا إلى وسط الملعب، ركض فينيسيوس إلى الحكم واتهم لاعب النادي البرتغالي بريستياني باستخدام عبارة عنصرية. وقام الحكم فرانسوا ليتكسييه بعد ذلك بتفعيل المرحلة الأولى من بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمكافحة العنصرية.
كان نجوم ريال مدريد غاضبين بشكل واضح، حيث قاد كيليان مبابي، حسب ما ورد، الدعوات إلى إلغاء المباراة إذا لم يتم اتخاذ إجراء. وفي تعليقه على الحادث، قدم مبابي تقييمًا لاذعًا لما شاهده على أرض الملعب. وقال: "هناك لاعب بنفيكا رقم 25، لا أريد أن أذكر اسمه لأنه لا يستحق أن يُذكر، بدأ يتفوه بألفاظ بذيئة. ثم رفع قميصه إلى هنا [مغطياً فمه] ليقول إن فيني قرد خمس مرات. سمعت ذلك. هناك لاعبو بنفيكا سمعوا ذلك أيضاً.
هذا اللاعب [بريستياني] لا يستحق أن يلعب في هذه المسابقة. علينا أن نقدم أفضل مثال للشباب، إذا تغاضينا عن هذا الأمر، فإن قيم كرة القدم تصبح بلا قيمة، وكل ما نؤمن به يصبح بلا قيمة. علينا أن نفعل شيئًا".
ماذا جاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يوم الأربعاء أنه سيتم فتح تحقيق في الحادث.
وجاء في بيان: "تم تعيين مفتش أخلاقيات وانضباط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق في مزاعم السلوك التمييزي خلال مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا 2025/2026 بين نادي بنفيكا وريال مدريد CF في 17 فبراير 2026.
"سيتم توفير مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة في الوقت المناسب".
بريستياني ينفي المزاعم بينما تراجع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لقطات الفيديو
من جانبه، لجأ بريستياني البالغ من العمر 19 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لينفي بشدة هذه الاتهامات، مدعيًا أن فريق ريال مدريد قد أسيء فهمه. وأصر لاعب بنفيكا الشاب على أنه كان هناك سوء فهم لغوي خلال حرارة المباراة. وكتب: "لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور، الذي أساء فهم ما اعتقد أنه سمعه للأسف. لم أكن عنصريًا تجاه أي شخص قط".
أعرب فينيسيوس، الذي كان هدفًا متكررًا للإساءات العنصرية طوال مسيرته في أوروبا، عن إحباطه من اللاعب ومن الأنظمة الحالية المخصصة لحماية الرياضيين. في تصريح صريح وقوي، سلط المهاجم البرازيلي الضوء على الجبن الذي يراه في من يسيئون إليه. وقال: "العنصريون هم، قبل كل شيء، جبناء ويحتاجون إلى تغطية أفواههم بقمصانهم لإظهار مدى ضعفهم". "علاوة على ذلك، فإنهم محميون من قبل أولئك الذين يجب أن يعاقبوهم. لا شيء مما حدث اليوم جديد في حياتي أو حياة عائلتي. تلقيت بطاقة صفراء بسبب احتفالي بهدف، دون أن أفهم السبب. لم يتم تنفيذ البروتوكول بشكل صحيح وكان عديم الفائدة. لا أحب أن أتورط في مواقف مثل هذه، خاصة بعد فوز كبير، ولكنها ضرورية".
مورينيو يواجه حظرًا من التواجد على خط التماس وسط فوضى في الملعب
لا يقتصر التحقيق على التبادل بين اللاعبين؛ فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يحقق أيضًا في الأجسام التي ألقيت من مدرجات بنفيكا، والتي أصابت فينيسيوس خلال الفوضى التي أعقبت هدفه. ومما زاد من حدة الموقف، طرد المدرب السابق لريال مدريد والمدرب الحالي لبنفيكا، جوزيه مورينيو، خلال المباراة بسبب احتجاجاته على التحكيم. وقالت المنظمة: "يتم حالياً مراجعة التقارير الرسمية للمباراة. وعند الإبلاغ عن الحوادث، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإذا تم فرض عقوبات تأديبية، يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم". ونتيجة لذلك، سيتم منع مورينيو من دخول الملعب في مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو، مما يترك فريقه بدون قائده في المباراة الحاسمة للتأهل.
عواقب تأديبية تلوح في الأفق بالنسبة لبنفيكا
إذا أثبتت التحقيقات أن بريستياني مذنب بارتكاب سلوك تمييزي، فسيواجه حظراً كبيراً من المشاركة في عدة مباريات بموجب المادة 14 من لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) التي تنظم العنصرية. كما قد يواجه نادي بنفيكا عقوبات، بما في ذلك إغلاق الملعب جزئياً أو كلياً، بسبب الأجسام التي ألقيت على لاعبي ريال مدريد. سيخضع العملاق البرتغالي لتدقيق شديد أثناء استعداده للسفر إلى العاصمة الإسبانية. يظل ريال مدريد مركزًا على الجانب الرياضي من المباراة، حيث يحمله تقدمًا ضئيلًا إلى ملعب البرنابيو، ولكن من المؤكد أن ظل هذا الحادث سيهيمن على الاستعدادات للمباراة الثانية من هذه المواجهة الأوروبية المهمة.
وبحسب ما ورد، قدمت إدارة ريال مدريد دعمها الكامل لفينيسيوس جونيور، بينما تواصل بنفيكا دعم رواية لاعبها للأحداث. وبينما يجمع مفتش الأخلاقيات الأدلة، من المتوقع أن تكون مباراة الإياب في مدريد حافلة بالمشاعر، مع تركيز الأضواء على كيفية تعامل الفريقين والهيئة الإدارية مع تداعيات واحدة من أكثر الليالي إثارة للجدل في تاريخ دوري أبطال أوروبا في الآونة الأخيرة.
