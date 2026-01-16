"يأس" كونسيساو يؤكد تفوق الشهري: الاتفاق يُنصف أسطورة الشباب أمام الاتحاد .. والهلال فرط في خليفة سالم الدوسري!

جلس واضعًا عينه في الأرض، بعلامات حزينة تشي بفقدانه للحلول، فهذا هو سيرجيو كونسيساو، يشاهد فريقه الاتحاد، وهو يتلقى الخسارة أمام الاتفاق، بهدف نظيف، على ملعب الإنماء، في مباراة الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقع خالد الغنام على هدف الاتفاق، في الدقيقة 54، مستغلًا صناعة فراس الغامدي، ليُسكن الكرة في شباك رايكوفيتش بطريقة رائعة.

وواصل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 85، بعد تلقي الحارس بريدراج رايكوفيتش، بطاقة حمراء، لإبعاد الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول دوري روشن، ويقترب من الاتحاد، حامل اللقب، الذي تجمد رصيده عند 27 نقطة، في المركز السادس.