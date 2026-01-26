Goal.com
مباشر
Fabinho Benzema Sergio Conceicao Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

كونسيساو يكرر مشهد فليك الحزين: أسقط الأخدود برائعة الـ"NBA".. وكريم بنزيما يلخص "عجز" الاتحاد

الاتحاد ينتزع 3 نقاط غالية للغاية.. ولكن!

واحدة من أشهر اللقطات في عالم كرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تلك التي كان بطلها الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة؛ بعد مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في الجولة 14 من مسابقة الدوري الإسباني.

فليك ورغم فوز فريقه (3-1) على الأفيس، في تلك المباراة؛ إلا أنه جلس وحيدًا على "دكة البدلاء" بعد إطلاق صافرة النهاية، وهو حزين للغاية.

وعندما تم سؤال المدير الفني الألماني المخضرم فيما بعد، عن هذه اللقطة المثيرة للجدل؛ اعترف بأنه كان حزينًا بسبب سوء أداء برشلونة، في تلك المرحلة من الموسم.

والآن.. نحن شاهدنا لقطة مشابهة في الملاعب السعودية؛ بطلها البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

كونسيساو جلس حزينًا على الدكة؛ وذلك بعد فوز الاتحاد (2-1) على الأخدود، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

حزن المدير الفني البرتغالي له ما يبرره؛ وهي النتائج السلبية طوال الفترة الماضية، إلى جانب سوء الأداء نفسه.

وأمام الأخدود.. قدّم الاتحاد شوطًا أول رائع، مع تسجيله هدفين عن طريق الجزائري حسام عوار والفرنسي نجولو كانتي في الدقيقتين 12 و43؛ ولكنه كاد أن يضيع كل شيء في النصف الثاني من المباراة، والذي قلل فيه الأخدود الفارق بواسطة نجمه التركي بوراك إنجي.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته الـ30، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026؛ بينما تجمد الأخدود عند النقطة التاسعة، في "المركز السابع عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد الصعب على الأخدود، مساء اليوم الإثنين..

  • Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Goal AR

    بقيادة كونسيساو.. الاتحاد يسقط الأخدود برائعة الـ"NBA"

    تشبيه كرة القدم بلعبة "السلة"، ليس مجرد خيال؛ بل هو فلسفة تدريبية حديثة يعتمدها كبار المديرين الفنيين، في عالم الساحرة المستديرة.

    وهذا ما فعله البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضد نادي الأخدود، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    نعم.. كونسيساو استخدم فلسفة كرة السلة، وخاصة الدوري الأشهر عالميًا "NBA"؛ من أجل إسقاط الاتحاد للأخدود، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تحريك الكرة كثيرًا أمام منطقة الـ18 للأخدود؛ لإجبار دفاع الخصم على التنقل يمينًا ويسارًا، حتى تظهر "فجوة" للاختراق والتسديد.

    * ثانيًا: إعطاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تعليمات واضحة؛ بسحب مدافعي الأخدود، لإخلاء المساحة إلى زميله متوسط الميدان الجزائري حسام عوار.

    وأبدع نجوم الاتحاد في تطبيق هذا الأسلوب، خلال الشوط الأول من عمر المباراة تحديدًا؛ حيث شاهدنا تحريك الكرة بشكلٍ مستمر أمام منطقة الـ18 للأخدود، ما خلق مساحات كبيرة للتسديد.

    وسدد العميد الاتحادي الكثير من الكرات الخطيرة، بعد إيجاد المساحات سالفة الذكر، خاصة عن طريق النجم المالي محمدو دومبيا؛ ما كاد أن يسفر عن كثير الأهداف، لولا تألق حارس الأخدود صامويل ليما.

    حتى أن هدف النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الاتحادي، والذي جاء في الدقيقة 43؛ كان بتسديدة من خارج منطقة الـ18، بعد فتح المساحة أمامه لذلك.

    • إعلان
  • Al Shabab v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    يانيك كاراسكو.. الصفقة التي يحتاجها الاتحاد بالفعل

    قبل ساعات من الآن.. فجّر الإعلامي الرياضي عماد الصائغ مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مناقشة نادي الاتحاد "صفقة تبادلية" مع نظيره الشباب، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    هذه الصفقة؛ هي تعاقد الاتحاد مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، مقابل انتقال الفرنسي موسى ديابي وعبدالرحمن العبود وصالح الشهري إلى الشباب.

    ونحن لا نعرف مدى صحة معلومات الصائغ؛ إلا أن مباراة الاتحاد والأخدود مساء اليوم الإثنين، أثبتت لنا "لماذا قد يكون العميد في حاجة ماسة إلى كاراسكو!".

    حاجة الاتحاد إلى كاراسكو، تتجلى في نقطتين مهمتين للغاية؛ يُمكن رصدهما على النحو التالي:

    * أولًا: لا يوجد جناح أيسر واضح في صفوف الاتحاد؛ ما يجعل المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، يستخدم ديابي - مثلما فعل ضد الأخدود - أو البرتغالي روجر فيرنانديز في هذا المركز.

    * ثانيًا: لا يمتلك الاتحاد ذلك الجناح؛ الذي "يجمع" بين جودة صناعة الأهداف وتسجيلها بنفسه، مثلما يفعل كاراسكو.

    وإذا نظرنا إلى النقطة الأولى؛ فقد يقول البعض أن الاتحاد يمتلك الهولندي ستيفن بيرجفاين، الذي يجيد في مركز الجناح الأيسر.

    إلا أن كونسيساو أصبح يستخدمه في العمق أكثر، إلى جانب أنه لا يوجد من يعوضه حال غيابه؛ مثلما حدث ضد الأخدود، في الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    أما النقطة الثانية؛ فسنجد أن ديابي مميّز في صناعة الأهداف - وإن قل ذلك بالمقارنة مع الموسم الماضي -، ولكنه لا يسجل بنفس الجودة.

    وبما أن الاتحاد لا يعتمد على الشهري كثيرًا، مع انخفاض مستوى ديابي، ووجود خلافات بين كونسيساو والعبود؛ فإن هذه الصفقة التبادلية مع الشباب قد تفيد العميد "فنيًا"، وإن كانت ستضعف من عمق القائمة لأنها ستكون "لاعبًا مقابل ثلاثة".

  • Danilo Pereira GOAL ONLYGoal AR

    دانيلو بيريرا.. النجم "المتألق" داخل البيت الاتحادي

    وبعد كل ما ذكرناه.. يجب الإشادة بأحد نجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال مواجهة الأخدود مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    النجم الذي نقصده هُنا؛ هو البرتغالي المخضرم دانيلو بيريرا، قلب دفاع الفريق الاتحادي.

    بيريرا كان الوحيد الذي يجتهد دفاعيًا؛ مع قيامه بأدوار جديدة ضد الأخدود، وهي بناء اللعب.

    نعم.. نحن لاحظنا في مباريات كثيرة، أن ثنائي وسط الاتحاد "الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو تافاريس"، يواجهان صعوبة كبيرة في بناء اللعب.

    هُنا.. وجدنا المدافع البرتغالي يزيد كثيرًا لما بعد منتصف الملعب، ويشارك في بناء الهجمات؛ مثلما حدث في الهدف الأول، الذي سجله النجم الجزائري حسام عوار في الدقيقة 12.

    أي أننا يُمكن أن نلخص ظهور دانيلو بيريرا، في مباراة الاتحاد ضد ضيفه الأخدود؛ على النحو التالي:

    * أولًا: مجهود كبير في الربط بين الدفاع والوسط؛ إلى جانب تغطية المساحات.

    * ثانيًا: المشاركة في تنظيم اللعب؛ مع بناء هجمات الاتحاد وتحريك الطرفين.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عودة قوية للأخدود.. وغضب كريم بنزيما يوضح كل شيء

    أخيرًا.. لا يُمكن أن ننهي تقريرنا؛ إلا بالإشادة بالتحسُن الكبير في مستوى نادي الأخدود ضد عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك خلال مجريات الشوط الثاني من المباراة.

    الأخدود لعب على نقاط ضعف الاتحاد، في الشوط الثاني من المباراة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: استغلال الفراغات خلف الظهيرين.

    * ثانيًا: استغلال فارق السرعات مع لاعبي وسط ودفاع الاتحاد.

    * ثالثًا: استغلال ضعف الاتحاديين في الكرات العرضية.

    ومن كل ذلك؛ نجح الأخدود في تقليص الفارق، ولكنه لم يتمكن من الخروج ولو بنقطة في النهاية.

    وما ساعد الأخدود على العودة القوية في الشوط الثاني أيضًا؛ هو التراجع البدني للاتحاديين، إلى جانب سوء اللمسة "ما قبل الأخيرة".

    بمعنى.. شاهدنا الاتحاد في أكثر من لقطة، كان من الممكن أن ينهي المباراة بهدف ثالث؛ إلا أن التمريرة التي توصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للشباك، كانت سيئة للغاية.

    وما يلخص "عجز" الاتحاد في هذه النقطة تحديدًا، هي غضب بنزيما من الظهير الأيمن أحمد الجليدان؛ الذي مرر بشكلٍ سيئ للغاية على حدود منطقة الـ18 للأخدود، ما أضاع هدفًا محققًا على المهاجم الفرنسي.

    ولذلك ورغم أن مواجهة الأخدود لم تكن سيئة بالكامل؛ إلا أن المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو ما يزال أمامه عملًا كبيرًا للغاية، إذا أراد التتويج بالبطولات مع الاتحاد.

0