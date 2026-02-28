تقارير: الاتحاد الآسيوي يقرر تأجيل مباريات دوري أبطال النخبة لإشعار آخر

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأنه تم اتخاذ قرار تأجيل مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في منطقة الغرب، نحو إشعار آخر.

ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات المحلية، من أجل النظر في إقامة المواجهات في توقيت مناسب.

وفي حالة استمرار الأحداث السياسية، فإن الاتحاد الآسيوي، قد يتخذ قرارًا بإقامة نظام التجمع في المراحل الإقصائية من دوري أبطال النخبة، بدءًا من دور الـ16، وليس دور الثمانية.

يذكر أن النظام الجديد للبطولة الآسيوية، يقتضي بأن يقام دور الـ16، بنظام الذهاب والإياب، وتم تحديد روزنامة المرحلة، بأن يقام الذهاب بين 2-4 مارس، والإياب بين 9-11 مارس.

في المقابل، ذكرت صحيفة "الرياضية"، أن أندية الأهلي والهلال والاتحاد والنصر، الذين يمثلون المملكة في البطولات الآسيوية، لم يتلقوا - حتى اللحظة - خطابات أو إشعارات رسمية تفيد بتأجيل مبارياتهم المقررة الأسبوع الجاري، فيما ذكر داتو ويندرسون، الأمين العام في الاتحاد الآسيوي، بأن الاتحاد يناقش الأوضاع حاليًا، في ظل الأحداث وأزمة إغلاق المجال الجوي وتأجيل العديد من رحلات الطيران في منطقة الخليج، وسيتم إصدار بيان رسمي للكشف عن الموقف النهائي من مواعيد المنافسات القارية.