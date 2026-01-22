Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

فلتبدأ ثورة الاتحاد فورًا: نجوم العميد "لا قتال ولا غيرة".. وبريندان رودجرز يصنع "طوفان القادسية" الجديد

الاتحاد يواصل السقوط.. والقادسية أصبح فريقًا لا يرحم "كبير أو صغير"

من سيئ إلى أسوأ.. هكذا يُمكن أن نضع عنوانًا لمستوى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ وذلك في المباريات الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

الاتحاد الذي تعثر في آخر جولتين من مسابقة الدوري؛ ها هو يسقط للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك بالخسارة ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم.

القادسية فاز (2-1) على الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الحالي.

وتقدّم العميد الاتحادي بهدف في الدقيقة 29، سجله المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما؛ قبل أن يرد القادسية بثنائية متتالية في الدقيقتين 37 و59، عن طريق النجم المكسيكي خوليان كينيونيس.

وبهذه النتيجة.. تجمد الاتحاد عند النقطة 27، في "المركز السادس" بجدول ترتيب الدوري؛ بينما وصل القادسية إلى نقطته السادسة والثلاثية، في "المركز الرابع".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد سقوط الاتحاد أمام القادسية، في ليلة الخميس المثيرة..

  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بريندان رودجرز.. "الرقم الصعب" في دوري روشن السعودي

    يثبت المدير الفني الأيرلندي بريندان رودجرز، الذي تولى قيادة فريق القادسية الأول لكرة القدم في ديسمبر 2025؛ أنه "الرقم الصعب" في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة الحالية.

    نعم.. رودجرز تولى تدريب القادسية، وهو يُعاني من تذبذب واضح في الأداء والنتائج؛ ليقوده إلى سلسلة من النتائج الإيجابية المتتالية، في مسابقة الدوري.

    وتعادل القادسية في أولى المباريات مع رودجرز؛ قبل أن يُحقق 6 انتصارات متتالية، آخرها ضد الاتحاد في الجولة 17 من مسابقة دوري روشن للموسم الحالي.

    لكن.. حديثنا عن هذا المدرب الأيرلندي الرائع، ليس له علاقة أبدًا بالنتائج؛ وإنما "منظومة اللعب الشامل" لبنو قادس، على النحو التالي:

    * أولًا: التوازن بين الدفاع والهجوم؛ مهما كان الخصم "صغيرًا أو كبيرًا".

    * ثانيًا: الضغط المتقدم من منتصف الملعب؛ لحرمان المنافس من الاستحواذ على الكرة.

    * ثالثًا: تنويع الهجمات طوال الـ90 دقيقة من المباراة؛ سواء كان ذلك من الجناحين أو عمق الملعب.

    وأبرز ما يُميّز رودجرز أنه ليس "متجمد الفكر"؛ وهو ما شاهدناه في مواجهة العميد الاتحادي، مساء اليوم الخميس.

    بريندان رودجرز دخل المباراة بشكلٍ خاطئ؛ أو ما يُمكن أن نسميه بـ"عدم احترام الاتحاد"، بالمبالغة في اللعب الهجومي وفتح المساحات.

    هُنا.. قام رودجرز بالتصحيح السريع، خاصة مع تسجيل الاتحاد هدفًا وتشكيل بعض الخطورة؛ حيث عاد إلى أسلوب "التوازن الهجومي الدفاعي"، المعهود عن القادسية في عهده.

    هذا التعديل أعاد الوجه الرائع للقادسية ضد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ ليحقق الفوز في النهاية، والحصول على 3 نقاط غالية للغاية.

  • FBL-KSA-AL-NASSR-QADSIAHAFP

    القادسية.. "مزيج رائع" بين المحترفين والنجوم السعوديين

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نؤكد أن فريق القادسية الأول لكرة القدم يمتلك كافة مقومات النجاح بالحق؛ وذلك إذا ما نظرنا إلى قائمته الحالية، والتي تخوض مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    قوة القادسية لا تقتصر على النجوم الأجانب فقط، مثل بعض أندية المقدمة؛ بل هو يمتلك "مزيجًا رائعًا" من الأسماء المحلية المتألقة، والمحترفين أصحاب المستويات المبهرة.

    مثلًا.. نجد أسماء محلية مثل الظهير محمد أبو الشامات ومتوسط الميدان مصعب الجوير، يقدّمان أفضل المستويات من مباراة إلى أخرى؛ بينما على رأس المحترفين بالطبع، القاطرة البشرية المكسيكية خوليان كينيونيس.

    كينيونيس سجل هدفي القادسية ضد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وبهذه الثنائية.. وصل المهاجم المكسيكي إلى 15 هدفًا في مسابقة دوري روشن السعودي؛ متخلفًا بهدف واحد فقط على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "المتصدر"، الذي سجل 16 هدفًا بقميص نادي النصر.

    لكن.. بعيدًا أيضًا عن الهدفين؛ فإن خوليان كينيونيس قدّم كل شيء في مباراة القادسية والاتحاد، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك المُستمر بين الأطراف وعمق الملعب.

    * ثانيًا: التمركز الصحيح لاستقبال التمريرات من زملائه.

    * ثالثًا: الضغط على دفاعات الخصم لإجبارهم على الخطأ.

    * رابعًا: مهارات فنية أكثر من رائعة في المساحات الضيقة.

    وإلى جانب كينيونيس؛ يمتلك القادسية اثنان من أفضل لاعب الارتكاز في دوري روشن السعودي، وهما الألماني جوليان فيجل والأوروجوياني ناهيتان نانديز.

    وتألق هذه الأسماء مع مدرب بحجم الأيرلندي بريندان رودجرز؛ يجعلنا نقول بإننا أمام "طوفان جديد" في دوري روشن يهدد الكبار، اسمه القادسية.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتحاد.. لا قتال ولا غيرة على قميص الاتحاد

    والآن.. سننتقل إلى المعسكر الآخر؛ وهو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    كونسيساو قبل فترة قليلة؛ صرح في أحد المؤتمرات الصحفية، قائلًا: "أريد لاعبين يُقاتلون من أجل شعار النادي، ولا يفكرون في أنفسهم فقط".

    "إذًا ما الذي شاهدناه ضد نادي القادسية؟".. الإجابة باختصار على هذا السؤال؛ هو أننا رأينها نجوم لا يعرفون قيمة الاتحاد، وجماهيره العظيمة.

    نجوم الاتحاد لم يبذلوا أي مجهود فوق أرضية الملعب؛ كما لم يكن لديهم أي حافز أساسًا، من أجل العودة في النتيجة ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم.

    ذلك يقودنا إلى مجموعة من النقاط المهمة عن نجوم الاتحاد؛ والتي يُمكن تلخيصها في السطور القادمة، على النحو التالي:

    * أولًا: حالة من التشبع؛ بعد التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

    * ثانيًا: انهيار بدني لمعظم نجوم الاتحاد؛ بقدرة تجعلهم غير قادرين على بذل المجهود فوق أرضية الملعب.

    * ثالثًا: عدم شعور اللاعبين بالسعادة؛ سواء كان ذلك من الإدارة أو المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    لكن.. يبقى الغريب في الأمر؛ هو أن نتائج الاتحاد تحسنت في أوقات سابقة مع كونسيساو، قبل أن تنهار مجددًا وبشكلٍِ كبير.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. لا بديل عن "الثورة الشاملة" في صفوف الاتحاد

    وبعد ما ذكرناه عن نادي الاتحاد في السطور الماضية؛ نحن أصبحنا أمام حقيقة لا تقبل النقاش، وهي ضرورة إحداث ثورة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    ويُعاني الاتحاد من نقص في جميع المراكز تقريبًا، مع تقدم معظم اللاعبين في السن؛ وهو ما يُمكن استعراضه على النحو التالي:

    * قلب الدفاع: البرتغالي دانيلو بيريرا؛ هو الوحيد الذي يقدّم مستويات جيدة حاليًا.

    * الظهير الأيمن: لا يوجد أي بديل للنجم الدولي مهند الشنقيطي؛ الذي بدأ ينتفض مؤخرًا.

    * الظهير الأيسر: لا يمتلك الاتحاد أي لاعب بقيمة كبيرة؛ مع انهيار واضح في مستوى ماريو ميتاي.

    * وسط الملعب: ثقل رهيب؛ وسط تقدم الثنائي الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو تافاريس في العمر.

    * خط المقدمة: تراجع حاد في مستوى جميع اللاعبين خاصة الفرنسي موسى ديابي؛ إلى جانب تذبذب الأداء الفني والبدني لمواطنه كريم بنزيما.

    ولنا في مباراة القادسية خير مثال؛ حيث اتضحت كل هذه العيوب "دفعة واحدة"، طوال الـ90 دقيقة من عمر قمة الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

