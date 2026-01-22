فلتبدأ ثورة الاتحاد فورًا: نجوم العميد "لا قتال ولا غيرة".. وبريندان رودجرز يصنع "طوفان القادسية" الجديد

من سيئ إلى أسوأ.. هكذا يُمكن أن نضع عنوانًا لمستوى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ وذلك في المباريات الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

الاتحاد الذي تعثر في آخر جولتين من مسابقة الدوري؛ ها هو يسقط للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك بالخسارة ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم.

القادسية فاز (2-1) على الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الحالي.

وتقدّم العميد الاتحادي بهدف في الدقيقة 29، سجله المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما؛ قبل أن يرد القادسية بثنائية متتالية في الدقيقتين 37 و59، عن طريق النجم المكسيكي خوليان كينيونيس.

وبهذه النتيجة.. تجمد الاتحاد عند النقطة 27، في "المركز السادس" بجدول ترتيب الدوري؛ بينما وصل القادسية إلى نقطته السادسة والثلاثية، في "المركز الرابع".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد سقوط الاتحاد أمام القادسية، في ليلة الخميس المثيرة..