أكد المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، على أن تراجع مسؤولي الأهلي في التعاقد معه، كان السبب الرئيسي في هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي.
كما كشف ابن زكري عن موقفه من تولي تدريب نادي الشباب خلال الوقت الحالي، من أجل إنقاذه من الهبوط.
"فضلوا سيبولدي عليّ فهبطوا" ..نور الدين بن زكري يكشف المتسبب في كارثة الأهلي التاريخية!
- Getty Images Sport
"فضلوا عليٌ سيبولدي فهبطوا"
كشف المدرب بن زكري، في تصريحات لصحيفة "البلاد"، تفاصيل كواليس ارتباط اسمه بتدريب النادي الأهلي خلال الموسم الذي شهد هبوط الفريق، مؤكدًا أن المفاوضات كانت حقيقية بالفعل.
وأوضح بن زكري أنه تلقى تواصلًا من شخصية رياضية أهلاوية فضّل عدم الكشف عن هويتها، وأبدى حينها ترحيبه الكامل بتولي المهمة، قبل أن تصله لاحقًا معلومات تفيد برفض إدارة الكرة في ذلك الوقت إتمام التعاقد معه، والاتجاه بدلًا من ذلك للتعاقد مع المدرب سيبولدي، الذي لم ينجح في إنقاذ الفريق من الهبوط.
وردًا على تساؤل حول ما إذا كان الأهلي سيبقى في دوري المحترفين لو تم التعاقد معه، أكد بن زكري ثقته الكاملة في قدراته، مشيرًا إلى أن مسيرته التدريبية تثبت نجاحه في إنقاذ فرق أقل من الأهلي من حيث الإمكانيات.
وأضاف أن الأهلي سيظل ناديًا كبيرًا بتاريخه وجماهيريته، سواء قبل الهبوط أو بعده، مشددًا على أن ما حدث أصبح من الماضي.
- Getty
هل سيقود ابن زكري الشباب؟
وفضّل المدرب الجزائري نور الدين بن زكري عدم الخوض في تفاصيل المفاوضات المتداولة مع إدارة نادي الشباب، مكتفيًا بالصمت حين سألته صحيفة "البلاد" عن حقيقة اقترابه من تدريب الليث خلال المرحلة المقبلة، دون أن يؤكد أو ينفي تلك الأنباء.
وجاءت تصريحات بن زكري على هامش حضوره مواجهة منتخبنا الوطني أمام منتخب قيرغيزستان، ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في مدينتي جدة والرياض.
وأوضح بن زكري أنه لا يمانع تولي قيادة الشباب في حال وجود رغبة رسمية من القائمين على النادي، مشيرًا إلى استعداده للمساهمة في إخراج الفريق من وضعه الصعب هذا الموسم.
ويعاني الشباب من تراجع نتائجه بعدما تواجد في المركز الخامس عشر، متساويًا في النقاط مع الرياض صاحب المركز السادس عشر، ومتقدمًا على الأخدود السابع عشر، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن النجمة متذيل الترتيب برصيد ست نقاط.
موقف نور الدين بن زكري من تدريب الشباب
تحدث المدرب الجزائري نور الدين بن زكري عن ملف منع نادي الشباب من التسجيل، موضحًا موقفه من التعامل مع هذه الأزمة في حال توليه القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأكد بن زكري أن هذا النوع من التحديات لا يُعد جديدًا عليه، مشيرًا إلى أنه سبق له تدريب عدة فرق مرت بظروف أكثر تعقيدًا من الوضع الحالي الذي يعيشه الشباب، ونجح حينها في تحقيق الهدف المطلوب دون الحاجة لإجراء تغييرات على مستوى العناصر الموجودة.
وأوضح المدرب الجزائري أن خبرته الطويلة في الملاعب مكّنته من العمل تحت ضغوط كبيرة، والتعامل مع فرق تعاني من قيود فنية وإدارية، معتمدًا على اللاعبين المتاحين فقط، وهو ما أسهم في ضمان البقاء وتحقيق نتائج إيجابية.
وشدد بن زكري على ثقته في قدراته وفي خبرته الفنية، مؤكدًا أن مثل هذه الظروف تحتاج إلى عمل منظم، وانضباط تكتيكي، وثقة متبادلة بين الجهاز الفني واللاعبين، وهي عوامل سبق أن وظفها بنجاح في تجارب سابقة، معربًا عن جاهزيته الكاملة لتكرار السيناريو ذاته حال توليه مهمة إنقاذ الشباب.
كارثة الأهلي التاريخية
شهد النادي الأهلي واحدة من أقسى المحطات في تاريخه، بعدما ودّع دوري المحترفين السعودي للمرة الأولى في موسم 2021-2022، عقب تعادله السلبي أمام الشباب في الجولة الختامية من المسابقة.
ودخل الأهلي تلك المواجهة بشعار الفوز ولا بديل سواه من أجل الإبقاء على آماله في النجاة، إلا أن التعادل جاء مخيبًا للطموحات، ليُسدل الستار على موسم استثنائي بالسقوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما أنهى الفريق المشوار في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الأمان.
وعاش الفريق الجداوي موسمًا صعبًا بكل المقاييس، حيث تراجعت النتائج بشكل لافت في المراحل الحاسمة، إذ فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر ست جولات، ولم يتذوق طعم الفوز سوى مرة واحدة فقط في آخر عشر مباريات، ما عكس حجم المعاناة الفنية والذهنية التي مر بها الفريق آنذاك.
لكن الأهلي سرعان ما قلب الصفحة، وعاد بقوة إلى دوري المحترفين في موسم 2023-2024، ليكتب فصلًا جديدًا من الإنجازات، بعدما استعاد بريقه المحلي والقاري، ونجح في اعتلاء منصات التتويج مجددًا، محققًا لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب التتويج بكأس السوبر السعودي، مؤكدًا أن الكبوة لم تكن سوى محطة عابرة في مسيرة نادٍ اعتاد على البطولات والإنجازات.