مدرب صنع الإنجاز ورونالدو يسير على درب أسطورة برشلونة .. ثلاثي الأهلي يحلم بتشامبيونزليج "أوروبي وآسيوي" لأول مرة

الأهلي على أعتاب الإنجاز التاريخي..

من كانوا يظنون أن "الهبوط" سيظلّ وصمة عار له قبل موسمين، صار بين عشية وضحاها، هو "المنقذ" لآمال الأندية السعودية في التتويج بالنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، ذلك هو نادي الأهلي.

بعدما كان الحلم هو نهائي سعودي خالص، يحتضنه ملعب الإنماء بجدة، السبت المُقبل، فجّر فريق كاواساكي الياباني مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بالنصر من نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصبح الأهلي هو الأمل لإنهاء كأس النخبة في السعودية، بعدما تأهل بجدارة إلى المباراة النهائية، بعد تخطي عقبة الهلال بنتيجة (3-1).

ومع تأهل الأهلي للنهائي، صار 3 لاعبين في انتظار حلم تحقيق الإنجاز التاريخي، بالجمع بين بطولتي دوري أبطال آسيا وأوروبا، وهو الذي أفصح عنه النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بأن حلمه الآسيوي لا يقل عن الحلم الأوروبي الذي سبق وأن حققه مع ليفربول.

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السؤال هو، هل سبق وأن تحقق إنجاز الجمع بين بطولتي آسيا وأوروبا، أم أنها المرة الأولى؟ هذا ما نستعرضه في النقاط التالية..