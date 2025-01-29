"لا تتفاوضوا مع الأهلي!" .. نجم عالمي يخبر وكلاءه بموقفه النهائي من الانتقال إلى السعودية

ضربة جديدة للأهلي في الميركاتو الشتوي..

لا يزال مسؤولو النادي الأهلي يسابقون الزمن؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2025".

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الأهلي حسم صفقة وحيدة فقط، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ بالتعاقد مع الظهير الأيسر ماثيو داميس، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيندهوفن الهولندي.

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وطالب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأهلاوي؛ بتدعيم صفوف قلعة الراقي بـ3 صفقات؛ في مراكز "الظهير الأيسر، وسط الميدان والجناح الأيسر".

وبعد تلبية مطلب يايسله بتدعيم "الظهير الأيسر"؛ يعمل مسؤولو النادي الأهلي حاليًا، على حسم الصفقتين المتبقيتين في مركز وسط الميدان والجناح الأيسر.