"النصر أثبت أن إدارة الأهلي كانت على حق!" .. يايسله المتفرج يسقط أمام عبقرية بيولي ومرحبًا بهذا الموهوب السعودي

النصر يحلق في جدة أمام الأهلي..

إذا أردتم المتعة الكروية بكل أشكالها؛ فهذا ما حدث في كلاسيكو الأهلي والنصر الكبير، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الكلاسيكو شهد أهدافًا وكروت صفراء وطرد، إلى جانب المشادة بين اللاعبين والكثير من اللقطات الفنية الرائعة، وكذلك الإصابات التي تعتبر أسوأ شيء في كرة القدم؛ ليفوز النصر في النهاية (3-2) على الأهلي.

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ثلاثية النصر جاءت عن طريق، جون دوران "هدفين" في الدقيقتين 32 و88، وأيمن يحيى في الدقيقة 80؛ بينما أحرز للأهلي كل من إيفان توني وسميحان النابت، في الدقيقتين 78 و8+90.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 44، في المركز "الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تجمد الأهلي عند النقطة 38، في المركز "الخامس".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز النصر المثير على الأهلي في الكلاسيكو الكبير، مساء اليوم الخميس..