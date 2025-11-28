الأهلي يكسر اللعنة: القادسية استحق الفوز 45 دقيقة .. وعليك أن تتذكر هذا الدرس جيدًا يا يايسله!

نهائي مبكر، قمة كروية أوفت بكل الوعود، فوق ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل. ملحمة كتب الأهلي فيها الانتصار والتأهل إلى دور الأربعة من كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026، بعد فوز دراماتيكي على القادسية بركلات الترجيح، إثر التعادل (3-3) في الوقت الأصلي.

وسجل أهداف القادسية الثلاثة، كل من ماتيو ريتيجي "هدفين" وجوليان كوينونيس، في الدقائق 11 و30 و45+4، بينما جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق إيفان توني، فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه في الدقائق 36 و61 و73.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث نفذ الأهلي جميع ركلاته بنجاح، عن طريق إيفان توني، رياض محرز، فرانك كيسييه، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، بينما أهدر عبد الله السالم ركلة القادسية، بينما سجل بنجاح، كل من ماتيو ريتيجي، يوليان فايجل، مصعب الجوير، ناتشو فيرنانديز، لتنتهي الملحمة الكروية بنتيجة (5-4).

وحجز الأهلي المقعد الثاني في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخلود الذي تأهل على حساب الخليج بنتيجة (4-3)، فيما يتحدد المقعدان الأخيران، السبت، بعد مواجهة الهلال والفتح، وكلاسيكو الاتحاد والشباب.